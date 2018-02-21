Из-за американский санкций российский ВПК потерял уже более $3 млрд.
Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Она отметила, что власти США получили предписание о сведению к минимуму деловых контактов с Россией, в особенности с ее оборонно-промышленным комплексом
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 21 февраля 2018 | 04:31
Гарант опять потеряет голос..
rktq 21 февраля 2018 | 04:43
Как оказалось страна 404 и магнитские не причем..Все дело в рынках сбыта ВПК..
severnaj 21 февраля 2018 | 04:51
ООччень хорошо!!! Давай еще санкций, Трамп!!!!
j_partizan 21 февраля 2018 | 04:58
ВПК в тяжелой ситуации, промышленность России не восстановить даже за 10 лет.
Благодарить нужно тех, кто лихо перестраивал научные и производственные предприятия под торговые комплексы.
j_partizan 21 февраля 2018 | 05:05
Особой "благодарности" заслуживает решение российской власти акционировать предприятия изготавливашие продукцию для оборонных предприятий.
kochar 21 февраля 2018 | 05:28
А ведь возвратить былое удастся возможно через десятилетия.
А дна то не видно...
"Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы."Тацит Публий Корнелий
max3446 21 февраля 2018 | 06:45
Обама еще будучи президентом несколько лет назад уже радостно заявлял что экономика России разорвана в клочья, и вот снова какие то заявления именно пендостанцев. Кстати еще в 2004 году американские аналитики предрекали, что к 2017 году Россия развалится. Но видать промахнулись и имели ввиду страну 404 (некогда Украина)