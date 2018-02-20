Замена ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой на Кирилла Клейменова не связана с президентскими выборами

В пресс-службе Первого канала сообщили, что такое решение принято для адаптации нового интерактивного формата новостей. Накануне зрители обратили внимание на отсутствие Андреевой в эфире на европейскую часть России.

Кирилл Клейменов будет вести программу «Время» на европейскую часть России по будням, а Екатерина Андреева и Виталий Елисеев в эти же дни — на другие часовые пояса. Они же останутся и в субботних выпусках на всей территории России. Об этом говорится в сообщении «Первого канала», поступившем в распоряжение РБК. По словам его представителя Ларисы Крымовой, замена Андреевой и Елисеева на Кирилла Клейменова в эфире на европейскую часть России носит временный и ограниченный характер. Причина заключается в новом интерактивном формате новостей, который за это время необходимо отработать в эфире, добавила Крымова. Его адаптации помогает и новая студия, в которой ведущие теперь могут ходить, взаимодействуя с инфографикой. Из нее «Время» уже выходило в эфир, но только один раз — 1 января, когда программе исполнилось 50 лет. Ведущим также был Кирилл Клейменов.

Он занимает должность главы дирекции информационных программ Первого канала. В интервью ТАСС Клейменов рассказал, что хочет со своей командой в максимально короткий срок создать новый продукт и максимально использовать возможности студии. Он отметил, что не скучал по эфиру и не рад своему возвращению, но понимает, что должен достойно встретить новый вызов. В заключении Клейменов добавил, что Екатерина Андреева продолжает работать на Первом канале. Она, напомним, является ведущей программы «Время» уже более 20 лет.

Один из источников BBC рассказал, что Клейменов заменил Андрееву как минимум до президентских выборов 18 марта, правда, прямой связи между этими событиями он не провел. Собеседник также назвал причиной сложности, с которыми сталкивается ведущая при работе в новой студии. Между тем другой источник BBC утверждает, что главная причина замены – сложные отношения Андреевой с гендиректором канала Константином Эрнстом. По его словам, последний в 2009 году уже собирался уволить ведущую, но когда информация дошла до Владимира Путина, решение было отменено.

В последний раз на постоянной основе Клейменов был ведущим программы «Время» в 2004 году. Тогда же он занял пост главы дирекции информационных программ Первого канала.