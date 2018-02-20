Западная печать публикует интервью с бывшими сотрудниками так называемой фабрики троллей
Они уверены, что выдвинутые в докладе спецпрокурора США обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются обоснованными.
По данным источников Ассошиейтед пресс в расположенном в Санкт-Петербурге «Агентстве интернет-исследований» три года назад работали около 400 человек. Их задача заключалась в том, чтобы воздействовать на общественное мнение, формируя у российских, а также американских граждан соответствующее суждение по определенным вопросам. Издание сообщает, что в некоторые подразделения «фабрики», например, в отдел по работе в Фейсбук, по словам свидетелей, было совсем не просто попасть: для этого требовались превосходные навыки, в частности, в области английского языка. Работа в соцсетях осуществлялась группами по три человека, где у каждого была своя роль, цитата, «негодяя», «героя» или носителя «нейтральной» позиции. Мир в написанных ими комментариях делился на черное и белое, восхвалялось все, связанное с Путиным и, наоборот, критиковалось то, что имеет отношение к Америке или Европе (цитаты по сайту Инопресса).
После того, как спецпрокурор Роберт Мюллер в деталях изложил то, как усердно работала группа интернет-троллей в Санкт-Петербурге, единственной реакцией президента Трампа стала «лихорадочная и жалкая попытка» в Твитере все это опровергнуть и «защитить свое чувствительное эго», пишет газета Вашингтон пост. В обвинительном заключении Мюллера показаны «изощренные и непрерывные усилия России по использованию технологий, манипулирование соцсетями, традиционные секретные меры по подрыву американской политической системы. И судя по всему, эти усилия продолжаются», отмечает Уолл-стрит джорнал. Автор публикации считает, что это не просто пугающее явление, но и знак того, что демократическая модель в мире находится в опасности, демократия теряет свои позиции как международная сила, а образовавшийся вакуум стараются заполнить Россия и Китай. Пекин, отмечает издание, уже провозгласил модель развития, ведущую мир по пути, цитата, «политизированности судов, нетерпимости к инакомыслию и предопределенности выборов».
Газета пишет, что в ответ на изложенные в докладе спецпрокурора США обвинения российские официальные власти указывают на отсутствие в документе прямых доказательств.
Комментарии6
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vaka257 20 февраля 2018 | 18:43
Ну вот,ни больше ни меньше ,а Путин своими пригожинскими троллями угрожает всему цивилизованному миру...Мир это понял и принимает меры...Самое интересное впереди...
dickson_s 20 февраля 2018 | 18:43
Ну что портянки, На выход.
sisyanfashist 20 февраля 2018 | 18:56
Очередной гавновброс от заокеанских пропагандонов ,хомячье оргазмирует и друг друга лайкает до изнеможения !)
vaka257 20 февраля 2018 | 19:01
sisyanfashist: Не храбрись ,ваши уже закладывать всех собираются...Т.ч суши сухари или меняй работу...Не забудь покаятся...
ha12raz 20 февраля 2018 | 19:01
Суки они и есть суки......продажные, ПРОДАЛИ И СВОИХ ХОЗЯЕВ.
Платил им уголовник, отсидевший 10 лет за разбой, кремлеповор, а работали на главвора всея Руси.
ostanovka 20 февраля 2018 | 19:03
Сама видела и свидетельствую: русские пачками сидели на Фейсбуке, изображая из себя щирых украинцев, строча свои пасквили,переведенные на украинский Гугл- переводчиком.
Тексты их выглядели безграмотно и коряво. Но понятно это было только нормально знающим украинский. Одна трольчиха поскользнулась на незнании русского языка, написала "полстраны" раздельно и перевела. Гугл тут же сдал мошенницу, перевел как "пол страны", который напротив потолка.
Как они захлебывались любовью к путину, как верещали "путинввидивайска!!!"