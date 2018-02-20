Западная печать публикует интервью с  бывшими сотрудниками так называемой фабрики троллей

Они уверены, что выдвинутые в докладе спецпрокурора США обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются обоснованными.

По данным источников Ассошиейтед пресс в расположенном в Санкт-Петербурге «Агентстве интернет-исследований» три года назад работали около 400 человек. Их задача заключалась в том, чтобы воздействовать на общественное мнение, формируя у российских, а также американских граждан соответствующее суждение по определенным вопросам. Издание сообщает, что в некоторые подразделения «фабрики», например, в отдел по работе в Фейсбук, по словам свидетелей, было совсем не просто попасть: для этого требовались превосходные навыки, в частности, в области английского языка. Работа в соцсетях осуществлялась группами по три человека, где у каждого была своя роль, цитата, «негодяя», «героя» или носителя «нейтральной» позиции. Мир в написанных ими комментариях делился на черное и белое, восхвалялось все, связанное с Путиным и, наоборот, критиковалось то, что имеет отношение к Америке или Европе (цитаты по сайту Инопресса).

После того, как спецпрокурор Роберт Мюллер в деталях изложил то, как усердно работала группа интернет-троллей в Санкт-Петербурге, единственной реакцией президента Трампа стала «лихорадочная и жалкая попытка» в Твитере все это опровергнуть и «защитить свое чувствительное эго», пишет газета Вашингтон пост. В обвинительном заключении Мюллера показаны «изощренные и непрерывные усилия России по использованию технологий, манипулирование соцсетями, традиционные секретные меры по подрыву американской политической системы. И судя по всему, эти усилия продолжаются», отмечает Уолл-стрит джорнал. Автор публикации считает, что это не просто пугающее явление, но и знак того, что демократическая модель в мире находится в опасности, демократия теряет свои позиции как международная сила, а образовавшийся вакуум стараются заполнить Россия и Китай. Пекин, отмечает издание, уже провозгласил модель развития, ведущую мир по пути, цитата, «политизированности судов, нетерпимости к инакомыслию и предопределенности выборов».

Газета пишет, что в ответ на изложенные в докладе спецпрокурора США обвинения российские официальные власти указывают на отсутствие в документе прямых доказательств.