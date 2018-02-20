Администрация социальной сети Вконтакте заблокировала группу, в которой публиковались личные данные оппозиционеров

На это сообщество ранее пожаловались в Следственный комитет.

Группа «Галерея Уникальных Людей» работала в социальной сети Вконтакте как минимум несколько лет. В ней постоянно публиковались личные данные активистов и оппозиционеров. В последних постах даже указывались домашние адреса тех людей, о которых шла речь. С просьбой заблокировать ресурс в Следственный комитет обратился депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. По словам парламентария, за последнее время совершались нападения сразу на нескольких человек, которые фигурировали в этой группе.

Впрочем, социальная сеть приняла меры быстрее Следственного комитета. Сейчас при попытке зайти в группу «Галерея уникальных людей» пользователь увидит надпись «сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта».

За последний месяц в Петербурге произошло сразу несколько нападений на оппозиционеров. Так, например, с серьезными травмами в городские больницы доставили правозащитника Динара ИдрИсова и активита Олега МаксАкова.