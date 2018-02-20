Роскомнадзор не будет блокировать доступ к Youtube, который отказался удалять материалы с расследованием о Дерипаске

Как сообщил сегодня глава ведомства Александр Жаров, руководство Гугл планирует ограничить доступ к видео только после того, как будет рассмотрен иск предпринимателя к девушке из эскорта Насте Рыбке.

По российским законам, обеспечительных мер достаточно, чтобы применить досудебную блокировку ресурса. Глава Роскомнадзора не уточнил, почему по отношению к ЮТьюбу этого сделано не будет. При этом, Жаров объяснил, что блокировка одного аккаунта в силу специфики этого сервиса может сломать весь сайт.

Власти не могут осмелиться блокировать столь популярный ресурс, сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко подчеркнул, что Роскомнадзор в будущем всё-таки может попытаться осуществить блокировку ресурса.