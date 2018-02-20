Роскомнадзор не будет блокировать доступ к Youtube, который отказался удалять материалы с расследованием о Дерипаске
Как сообщил сегодня глава ведомства Александр Жаров, руководство Гугл планирует ограничить доступ к видео только после того, как будет рассмотрен иск предпринимателя к девушке из эскорта Насте Рыбке.
По российским законам, обеспечительных мер достаточно, чтобы применить досудебную блокировку ресурса. Глава Роскомнадзора не уточнил, почему по отношению к ЮТьюбу этого сделано не будет. При этом, Жаров объяснил, что блокировка одного аккаунта в силу специфики этого сервиса может сломать весь сайт.
Власти не могут осмелиться блокировать столь популярный ресурс, сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.
Алексашенко подчеркнул, что Роскомнадзор в будущем всё-таки может попытаться осуществить блокировку ресурса.
Комментарии3
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dorin1987 20 февраля 2018 | 18:45
/Роскомнадзор не будет/ - Сел в лужу и умылся... Но ничего, за следующие 6 лет можно РФ утянуть в совок поглубже, и youtube перекрыть.
theklimoff 20 февраля 2018 | 18:59
Что и требовалось доказать, Роскомнадзор опозорился.
boooben 20 февраля 2018 | 19:01
Классика.
- Подсудимый, признаете себя виновным?
- Нет!
- Ну на нет и суда нет. Все свободны.