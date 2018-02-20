В Екатеринбурге на 5 тысяч рублей оштрафовали мужчину,сделавшего из дорожного знака «Стоп» строчку из песни Розенбаума
Местный житель переоформил конструкцию таким образом, что получилась надпись «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла». Мужчина свою вину признал, при этом он сказал, что это была художественная акция, — сообщает Знак.ком.
Комментарии3
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don_ballon 20 февраля 2018 | 18:38
Розенбауму, ну так, по-чесноку. возместить бы мужику сумму штрафа. Ведь это акт любви и обожания, а также реклама!
Как там ещё? Ты полковнику стелила, ноги на ночь мыла? Это эпиграфом на Доску Почёта...
vasyakirin 20 февраля 2018 | 18:39
порвал как Тузик грелку?
ostanovka 20 февраля 2018 | 18:41
Инсталляция в виде гимна Крыма. Прикольно.
Надо было не штраф брать, а выписать премию за креативность.
Надо это сделать логотипом Крыма, взамен неприжившегося сакрального "ххЯ.Крым". Шибко грубо и нахально.