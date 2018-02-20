В Совбезе России обеспокоены тем, что чиновники в нашей стране используют зарубежные поисковики Гугл и Yahoo

Это может подорвать информационную безопасности, — сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его словам приводит агентство Интерфакс. По мнению Патрушева, необходимо более системно подойти к вопросу решения проблем безопасности и привлечь к этому сотрудников ФСБ.