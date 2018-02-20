В Совбезе России обеспокоены тем, что чиновники в нашей стране используют зарубежные поисковики Гугл и Yahoo
Это может подорвать информационную безопасности, — сказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Его словам приводит агентство Интерфакс. По мнению Патрушева, необходимо более системно подойти к вопросу решения проблем безопасности и привлечь к этому сотрудников ФСБ.
Комментарии16
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piter_ug 20 февраля 2018 | 18:38
//используют зарубежные поисковики Гугл и Yahoo//
Ужос-ужос-ужос!
А то, что они вкладывают деньги в зарубежную экономику, покупая иномарки, ино-оргтехнику, ино-одежду и т.д.?
Все снять и отдать бедным, нарядиться в косоворотки, передвигаться на повозке с лошадкой и ямщиком, связь - почтовые голуби.
freedommen 20 февраля 2018 | 18:46
Неужели у членов Совбеза трусы от фабрики "Большевичка"?
zemljanka 20 февраля 2018 | 18:59
Бедолага Патрушев.
Так и поймали в США троллей.
archibald_dandy_esquire 20 февраля 2018 | 18:46
piter_ug:
Уважаемые сэры,
чиновники РФ для поиска всего должны пользоваться проверенными источниками информации - Большой Советской Энциклопедией выпусков 1926-1990 гг., телефонными справочниками, учебниками для средних общеобразовательных школ РФ. Кроме того, любой поиск любой информации должен быть разрешен и контролироваться сотрудниками ФСБ.
kottigr1 20 февраля 2018 | 18:47
piter_ug: В Совбезе России обеспокоены тем, что чиновники в нашей стране используют зарубежные поисковики Гугл и Yahoo
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Странно, но и сами члены Совбезе России приезжают на свою работу далеко не на "Ладах-Грантах"....
testmeter 20 февраля 2018 | 18:59
Надоть использовать поисковик "Роскомпоиск". Все очень просто:
1) Подаешь заявку на поиск
2) Указываешь свои личные данные и данные ближайших родственников
3) Отмечаешь пункты соответствия указаниям "Роскомнадзора" по использованию запрещенных на России слов и терминов
4) Проходишь обряд православного очищения
5) Твоя заявка рассматривается уполномоченной комиссией ФСБ и РПЦ
6) Ожидаешь положенные по закону 2 недели
7) Получаешь результаты поиска в сети Чебурнет и в сетях дружественных стран: КНДР, Венесуэлы и Науру
8) Оставляешь отзыв с указанием благодарности Роскомнадзолру и лично Путину
shoorah 20 февраля 2018 | 18:41
А еще они используют Windows, Brioni, Mercedes, Longines, итальянскую плитку и швейцарскую сантехнику. Жуть.
kir_pich_101 20 февраля 2018 | 18:46
shoorah: Так Инет запретить надо!
Пневмопочта!
Наш ответ проклятым пиндосам и Интернету!
rihard 20 февраля 2018 | 18:42
Пусть Чебурашкой пользуются.
nitsahon 20 февраля 2018 | 18:42
по непонятной причине во многих случаях Google делает более качетсвенный поиск, чем YAndex. так что пусть патрущев выяснит - для начала - этот вопрос... а потом уж высказывается...
don_ballon 20 февраля 2018 | 18:47
Действительно... Нагуглить "недвижимость Патрушева" и смотри, накаляясь от классовой ненависти, или спроси Яндекс, где он гол как сокол. Для них уже всё опасно: гугл, яху, "Свобода", последняя честная газета, последнее полупридушенное радио, цветочки на месте казни Немцова, Навальный на выборах. его ролики, пикетчик с чистым листом бумаги... Ну и от синекуры и безделья мозги сводит. Патрушев, ау! В вашей стране даже гвозди импортные!
e_mae 20 февраля 2018 | 18:50
Патрушев ездит на ВАЗе? Нет? Вот и начальник ЖЕКа в Дыропопенске брезгует Яндексом. Имеет право.
zloy_sok 20 февраля 2018 | 18:54
Ну ладно Гугл.... Yahoo то какие динозавры используют??!
pikol 20 февраля 2018 | 18:59
zloy_sok: Главные динозавры у нас в Совбезе , судя по их дремучести.
zloy_sok 20 февраля 2018 | 19:05
pikol: Дремучие или нет, а зелень. яхты и виноградники, ой как любят...)
lapuh 20 февраля 2018 | 19:06
Да вообще всех пора привлечь.