Россия впервые в истории осталась на Олимпиаде без медалей в биатлоне

Сегодня в Пхенчхане прошла последняя гонка с участием наших биатлонистов – смешанная эстафета. Российские спортсмены оказались на 9-й строчке.

Из-за расследования, связанного с использованием допинга в российском спорте, в этом году МОК запретил ехать на Игры многим ведущим российским спортсменам, в том числе биатлонисту Антону Шипулину.