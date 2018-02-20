Россия впервые в истории осталась на Олимпиаде без медалей в биатлоне
Сегодня в Пхенчхане прошла последняя гонка с участием наших биатлонистов – смешанная эстафета. Российские спортсмены оказались на 9-й строчке.
Из-за расследования, связанного с использованием допинга в российском спорте, в этом году МОК запретил ехать на Игры многим ведущим российским спортсменам, в том числе биатлонисту Антону Шипулину.
Комментарии13
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ha12raz 20 февраля 2018 | 18:35
Как сказали Елисеев с Бабиковым----команды у нас нет, живем на разных этажах и не общаемся.
Хорошо, что еще мельдоний друг другу не подсыпали.
her 20 февраля 2018 | 18:38
Россия впервые в истории осталась на Олимпиаде без медалей в биатлоне
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Результат бездарного правления Путина - спорт провален.
ag_bai 20 февраля 2018 | 18:40
Спорт???
А все остальное?
В моей области -- дно. Скажите, где иначе?
konvoi 20 февраля 2018 | 18:42
her: И хто щас поверит что до этой светлой мысли вы дошли сами..
vezdehod 20 февраля 2018 | 18:57
her:
Результат бездарного правления Путина - спорт провален.
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После Сочинской олимпиады Он Замутил Крым - что он Замутит после этой Олимпиады?
konvoi 20 февраля 2018 | 18:57
ha12raz: Хорошо, что такие как ты у россии. А появляются такие, из пробирки куда нассыкали швондерович и альбац.
kir_pich_101 20 февраля 2018 | 18:37
Жрать или не жрать?
Вот в чём вопрос!
Бедный Йорик...
vaka257 20 февраля 2018 | 18:39
Лишний раз доказывается ,что без мельдония животворящего продули вчистую эту олимпиаду...А по принятию мельдония ещё разборы будут...
kir_pich_101 20 февраля 2018 | 18:51
vaka257: Как знать...
А может по "не принятию..."
odobryam_s 20 февраля 2018 | 18:49
Видать и впрямь, все победы на одном Родченкове держались.... Ушел Родченков - кончились и победы....
dennik 20 февраля 2018 | 18:59
В России многое впервые! Захват Крыма, бакланы склевали крышу стадиона, впервые бессрочный президент, впервые остались без Родченкова ...
norgemann 20 февраля 2018 | 19:02
Сборная России по медалям на 20м месте, следом за Россией идет Австралия. Украина и Белоруссия впереди России. Полный провал Путинской политики.
keg 20 февраля 2018 | 19:03
Сочинская мельдонивая олимпиада была просто поводом для распилки бабла,и весь пафос наших "чемпионов" рассыпался в прах... получается не жрали бы в Сочи допинг то же бы остались без призовых мест...