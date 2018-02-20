Прокуратура попросила 3 года колонии для фигуранта «дела 26-го марта» Дмитрия Борисова

Его обвиняют в нападении на полицейского на оппозиционной акции в Москве. По версии следствия, Борисов нанес силовику два удара ногой по голове. Адвокат обвиняемого Илья Новиков говорит, что при задержании Борисова омоновцы сами применили в отношении него силу и когда Борисов вырывался, он мог случайно задеть ногой шлем одного из них.