Прокуратура попросила 3 года колонии для фигуранта «дела 26-го марта» Дмитрия Борисова
Его обвиняют в нападении на полицейского на оппозиционной акции в Москве. По версии следствия, Борисов нанес силовику два удара ногой по голове. Адвокат обвиняемого Илья Новиков говорит, что при задержании Борисова омоновцы сами применили в отношении него силу и когда Борисов вырывался, он мог случайно задеть ногой шлем одного из них.
Комментарии7
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olegleon 20 февраля 2018 | 18:38
"и когда Борисов вырывался,"
в США после такого и похоронить могут.
natogrek 20 февраля 2018 | 18:52
olegleon: "в США после такого и похоронить могут." /////// А ДО такого никто винтить мирного не разбившего ни одной витрины или еще чего митингующего не станут.
kottigr1 20 февраля 2018 | 19:00
natogrek: Россияне должны четко понимать, что при задержании российским гестапо им терять уже нечего.. Так что лучше сесть за хорошее дело уюзав побольше путинских фашистов, чем за просто так..
kaplan911 20 февраля 2018 | 19:04
olegleon:
Смешно сравнивать.....Моську со Слоном.
patrik01 20 февраля 2018 | 18:40
По версии следствия, Борисов нанес силовику два удара ногой по голове...
А по версии жидобандеры Борисов просто мимо шел, просто его жена за хлебом послала?
kir_pich_101 20 февраля 2018 | 18:41
Какие нежные ребята служит в полиции!
После работы видать идут на спа и маникюр...
zemljanka 20 февраля 2018 | 18:55
Жаль парня. И родных.