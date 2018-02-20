Депутаты Госдумы просят мэра Москвы разобраться с уборкой снега...

Представители ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев написали письмо Сергею Собянину.

Как рассказал «Эху Москвы» Лебедев, есть подозрение, что используются мошеннические схемы, из-за которых расчисткой занимается недостаточное количество дворников.

Лебедев говорит, что регулярно получает жалобы от жителей столицы на то, что дворы практически не чистят.

Свое видеообращение к властям Москвы опубликовал глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Он уверен, что деньги, которые выделяют на дворников, воруют.

Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков ранее сетовал на то, что жители столицы не занимаются уборкой снега самостоятельно. На деловом завтраке в «Российской газете» он отмечал, что подобная практика распространена по всему миру.

При этом Бирюков утверждал, что власти Москвы прикладывают максимум усилий, чтобы оперативно очистить город от снега.