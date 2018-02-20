Депутаты Госдумы просят мэра Москвы разобраться с уборкой снега
Представители ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев написали письмо Сергею Собянину.
Как рассказал «Эху Москвы» Лебедев, есть подозрение, что используются мошеннические схемы, из-за которых расчисткой занимается недостаточное количество дворников.
Лебедев говорит, что регулярно получает жалобы от жителей столицы на то, что дворы практически не чистят.
Свое видеообращение к властям Москвы опубликовал глава Совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Он уверен, что деньги, которые выделяют на дворников, воруют.
Заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков ранее сетовал на то, что жители столицы не занимаются уборкой снега самостоятельно. На деловом завтраке в «Российской газете» он отмечал, что подобная практика распространена по всему миру.
При этом Бирюков утверждал, что власти Москвы прикладывают максимум усилий, чтобы оперативно очистить город от снега.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 20 февраля 2018 | 18:34
По уборке снега и мусора гражданам надо обращаться непосредственно к Пу. Или, на худой конец, писать на сугробах "Навальный" )))
prutkov100 20 февраля 2018 | 18:45
Депутаты Госдумы просят мэра Москвы разобраться с уборкой снега...
Были бы настоящими депутатами , не просили бы , а ставили вопрос о досрочной отставке его и его соучастников . А , по большому счету следственный комитет уже должен был бы вести следствие по вопросу не целевой растраты бюджета и заводить уголовное дело . Но , это не про нашу страну ((((