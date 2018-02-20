«Аэрофлот» подаст в суд на помощника главы Якутии Егора Борисова

Евгений Шигапов устроил скандал на борту самолета после того как бортпроводники потребовали у него посадочный талон — чиновник попытался самовольно зайти в кабину пилотов.

Крупнейший российский авиаперевозчик собирается в суде потребовать от помощника якутского губернатора компенсацию. В сообщении «Аэрофлота» говорится, что инцидент, случившийся перед вылетом из Москвы, привел к задержке рейса более чем на час, что в итоге повлекло необходимость дополнительного обслуживания в аэропорту Шереметьево. Точный объём расходов авиакомпании пока устанавливается. Также не исключено, что уже скоро Евгений Шигапов не сможет летать самолетами «Аэрофлота». Помощника главы Якутии привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а, начиная с июня, закон даст право перевозчикам включать нарушителей порядка на борту в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Скандал, который стал поводом для судебного разбирательства, произошел в конце минувшей недели. Пассажиры, сопровождавшие якутского губернатора Егора Борисова на рейсе из Москвы в столицу республики, вели себя неподобающим образом. О том, как всё было, Первому каналу, рассказала бортпроводница «Аэрофлота» по имени Юлия.

Cудя по внутреннему документу «Аэрофлота», выложенному в сеть накануне, участником инцидента стал и сам глава региона. Губернатор Якутии Егор Борисов угрожал командиру экипажа увольнением, ссылаясь на свои дружеские отношения с министром транспорта и главой Росавиации, также чиновник показывал на экране своего смартфона контакты одного из руководителей президентской администрации и угрожал позвонить ему. Уже оказавшись в Якутске, глава республики поручил своему правительству оценить действия экипажа «Аэрофлота» и при необходимости подать в суд на авиакомпанию.

В пресс-службе правительства Якутии позже сообщили, что, находясь на борту, никаких угроз глава республики не высказывал и попыток звонить высокопоставленными чиновникам не предпринимал.