Z Архив новостей новости
5 2 6 288
18:22, 20 февраля 2018

«Аэрофлот» подаст в суд на помощника главы Якутии Егора Борисова

Евгений Шигапов устроил скандал на борту самолета после того как бортпроводники потребовали у него посадочный талон — чиновник попытался самовольно зайти в кабину пилотов.

Крупнейший российский авиаперевозчик собирается в суде потребовать от помощника якутского губернатора компенсацию. В сообщении «Аэрофлота» говорится, что инцидент, случившийся перед вылетом из Москвы, привел к задержке рейса более чем на час, что в итоге повлекло необходимость дополнительного обслуживания в аэропорту Шереметьево. Точный объём расходов авиакомпании пока устанавливается. Также не исключено, что уже скоро Евгений Шигапов не сможет летать самолетами «Аэрофлота». Помощника главы Якутии привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, а, начиная с июня, закон даст право перевозчикам включать нарушителей порядка на борту в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Скандал, который стал поводом для судебного разбирательства, произошел в конце минувшей недели. Пассажиры, сопровождавшие якутского губернатора Егора Борисова на рейсе из Москвы в столицу республики, вели себя неподобающим образом. О том, как всё было, Первому каналу, рассказала бортпроводница «Аэрофлота» по имени Юлия.

Cудя по внутреннему документу «Аэрофлота», выложенному в сеть накануне, участником инцидента стал и сам глава региона. Губернатор Якутии Егор Борисов угрожал командиру экипажа увольнением, ссылаясь на свои дружеские отношения с министром транспорта и главой Росавиации, также чиновник показывал на экране своего смартфона контакты одного из руководителей президентской администрации и угрожал позвонить ему. Уже оказавшись в Якутске, глава республики поручил своему правительству оценить действия экипажа «Аэрофлота» и при необходимости подать в суд на авиакомпанию.

В пресс-службе правительства Якутии позже сообщили, что, находясь на борту, никаких угроз глава республики не высказывал и попыток звонить высокопоставленными чиновникам не предпринимал.

Комментарии

2

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

a_111111 20 февраля 2018 | 18:27

А самому Егору Борисову уже сошло с рук...

farang 20 февраля 2018 | 18:57

Глав регионов лучше возить в клетке на всякий случай.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 14 февраля Поздравить…

5 419 6 8592 14.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 15 февраля Поздравить…

5 328 6 8260 15.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 16 февраля Поздравить…

5 299 6 7777 16.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стрельба по ложной цели Никаких жуликов «бойкотисты» не поймают, потому что в выборах не участвуют. И вообще: тот, кто не хочет отдать свой голос на выборах, никогда не сможет отстоять чужой…

5 240 6 12579 14.02
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 110 6 6531 10:36
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я допускаю, что после Путина придут люди, которые хуже Путина. Но это при одном условии произойдет: если сохранится политика запретов, половинчатости, лицемерия…

5 75 6 6137 16.02
#слушать 01:42:52 8читать $скачать 23.5 МБ
Блоги

Николай Полисский: Я не собирался никого оскорблять В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально…

5 159 6 13088 19.02
Kискусство, религия, праздники, общество, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Михаил Саакашвили: «Мы обязательно победим Порошенко, мы победим его сопротивлением украинского народа» Михаил Саакашвили: «Мы обязательно победим Порошенко, мы победим его сопротивлением украинского народа» Когда меня депортировали — у меня не было даже денег. Куртку с меня сбросили, а в ней остались те гривны, которые у меня были. И документов у меня тоже никаких с собой не было…

5 69 6 11585 13.02
8читать ;смотреть
Kсаакашвили, общество, украина, политика, мнения
Блоги

Роман Цимбалюк шеф-корреспондент агентства УНИАН

«Мыжебратья» Можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму. Но на самом деле это не так…

5 201 6 18382 14.02
Kукраина, рф, сирия, политика, мнения
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 572 6 54305 16.02
Kфото, спорт, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я потрясён кровавым событием в Кизляре Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей…

5 118 6 12962 18.02
Kобщество, происшествия, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Сила в мозгах, брат! Мозги — они пугливые. Вот и летят из России…

5 52 6 5718 18.02
Kобщество, государство, технологии, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах: Иван III Другое важнейшее достижение нового царя, впрочем, невозможное без первого, — освобождение России от Ордынского ига и Ордынских поборов…

5 44 6 5005 19.02
Kистория, государство, рф, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Измельчавшие наследники За что? За нефтяное поле для друзей  начальства? Это рядом со Сталинградом? Защитой Родины? Борьбой с фашизмом? Великой Отечественной? Обмелели вы. Измельчали…

5 99 6 12061 16.02
Kгосударство, власть, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я, как никто другой, заинтересован в проведении расследования Официальное заявление российского кёрлингиста, участника Олимпийских игр в Пхёнчхане…

5 82 6 10065 16:23
Kолимпиада-2018, соревнования, допинг, спорт, события
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Возьмут ли женщины Берлин? Демонстрантки прорвались к Канцелярии Меркель. Это начало…? Женщины разделились на маленькие группы и дошли до Канцелярии, где состоялся митинг. Электричество для микрофона отключали, но у организаторов оказался генератор…

5 42 6 5251 19.02
Kберлин, германия, протесты, политика, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Первый канал опубликовал видео посадки пассажиров на самолет в Якутск, которым должен был лететь глава Якутии На кадрах видно,что посадочные талоны у Егора Борисова, его жены и помощника были…

5 21 6 27117
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Дерипаска же не мерзавец какой-то. Он купил услугу под называнием Настя. И он не ждал никакой подлости. Единственно, меня конечно потрясает безмыслие олигархов… Какое феноменальное дурачье!..

5 153 6 155934 14.02
#слушать 49:51 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, религия, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Вам жалко погибших в Сирии бойцов ЧВК «Вагнер»?
5 70 6 11211 15.02
Блоги

Сергей Ковалев: Обдумав согласие стать Вашим доверенным лицом, я понял, что совершил грубую ошибку Открытое письмо Ксении Собчак…

5 300 6 205957 14.02
Kсобчак, выборы-2018, политика, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Курс трупа 1:50 Вот просто представьте заголовок: «Десятки российских военнослужащих погибли в результате авиаударов США!» Представили такой заголовок? И правильно сделали, что не представили!..

5 344 6 155132 15.02
8читать ;смотреть
Kполитика, военные, армия, общество, сирия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6710642
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3303381

Сегодня в эфире