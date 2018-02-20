МИД Украины подал в Арбитражный суд меморандум о допущенных Россией нарушениях Морского права
В иске сказано, что с 2014 года Россия похищает энергетические ресурсы, а также блокирует украинские порты из-за строительства Керченского моста.
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль утверждает, что потери Киева оцениваются «в достаточно большую сумму». Назвать точную сумму она отказалась, пояснив, что размер ущерба будет уточняться.
Представитель МИДа подчеркнула, что подготовленный документ не касается ущерба, который понесла Украина из-за потери оставшихся в Крыму военных кораблей.
МИД Украины подал в Арбитражный суд Гааги меморандум о допущенных Россией нарушениях морского права. Согласно ему мост в Крым мешает миграции рыб. Вряд Украина может рассчитывать на решение в её пользу. Такое мнение «Эху Москвы» высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Калашников добавил, что, обращаясь в суд по этому вопросу, Украина фактически признаёт, что действия России, в целом, легитимны, однако якобы есть экологические нарушения.
72% россиян следят за событиями на Украине. Таковы данные опроса ВЦИОМ, рассказал «Эху Москвы» руководитель управления социально-политических исследований центра Степан Львов.
Львов добавил, что в восстановление отношений не верит каждый десятый россиянин.
Комментарии9
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noxepy_1488 20 февраля 2018 | 18:24
Ахахахаа! Фашистская Германи подала в суд на СССР)))) Воевальщики хреновы)))
olegleon 20 февраля 2018 | 18:32
noxepy_1488: "из-за потери оставшихся в Крыму военных кораблей"
из-за потери брошенных самой Украиной кораблей. даже честно признаться не могут
idruker 20 февраля 2018 | 18:25
Обратились в суд - значит признали действия легитимными. Очевидно, по логике парламентария, естественный способ не признавать легитимность захвата украинской собственности - это устроить войнушку. Слышь, сенатор, если тебе в следующий раз хулиган морду разобьет на улице, ты ни в коем случае в полицию не обращайся - этим ты признаешь действия хулигана "в принципе легитимными".
kir_pich_101 20 февраля 2018 | 18:28
А чего хотели в Скрепоносной?
Вот и получайте нервотрёпку.
И это только начало.
vblack 20 февраля 2018 | 18:42
"МИД Украины подал в Арбитражный суд Гааги меморандум о допущенных Россией нарушениях морского права. Согласно ему мост в Крым мешает миграции рыб. "
Это ж нужно так себя дураком выставить. Экологические проблемы в иске - не единственное и далеко не главное.
liberal_vulgaris 20 февраля 2018 | 18:45
А тем временем в польше начали воплощать в жизнь антибандеровский закон: понаехавшие с украинды недоевропейцы получают в рыло просто за разговоры на мове в присутствии пана :)
shoorah 20 февраля 2018 | 18:54
liberal_vulgaris: За "великий и могучий" в Польше тоже легко схлопотать.
shoorah 20 февраля 2018 | 18:52
Новость короткая, поэтому здесь только часть проблемы изложена. А основная проблема в том, что со строительством моста появляются ограничения на проход через пролив кораблей по высоте и длине. Если раньше какой-то объём груза можно было отправить одним судном, теперь для этого потребуется несколько судов поменьше. Проще говоря, что дешевле: один КАМАЗ или десять ГАЗелей? Главная претензия Украины в том, что порты Бердянска и Мариуполя лишаются какой-то части грузопотока.
bozman1944 20 февраля 2018 | 19:03
Готовься, немытая Россия - Украина будет тебя иметь постепенно, но постоянно, как положено, через международные суды.