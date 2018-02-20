МИД Украины подал в Арбитражный суд меморандум о допущенных Россией нарушениях Морского права

В иске сказано, что с 2014 года Россия похищает энергетические ресурсы, а также блокирует украинские порты из-за строительства Керченского моста.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль утверждает, что потери Киева оцениваются «в достаточно большую сумму». Назвать точную сумму она отказалась, пояснив, что размер ущерба будет уточняться.

Представитель МИДа подчеркнула, что подготовленный документ не касается ущерба, который понесла Украина из-за потери оставшихся в Крыму военных кораблей.

МИД Украины подал в Арбитражный суд Гааги меморандум о допущенных Россией нарушениях морского права. Согласно ему мост в Крым мешает миграции рыб. Вряд Украина может рассчитывать на решение в её пользу. Такое мнение «Эху Москвы» высказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Калашников добавил, что, обращаясь в суд по этому вопросу, Украина фактически признаёт, что действия России, в целом, легитимны, однако якобы есть экологические нарушения.



72% россиян следят за событиями на Украине. Таковы данные опроса ВЦИОМ, рассказал «Эху Москвы» руководитель управления социально-политических исследований центра Степан Львов.

Львов добавил, что в восстановление отношений не верит каждый десятый россиянин.