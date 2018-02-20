В ходе недавнего боестолкновения в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие

Об этом говорится в специальном заявлении российского МИДа. Подчеркивается, что речь не идет о действующих военнослужащих. В МИДе подчеркивают, что раненым оказано содействие для возвращения в Россию. Они лечатся в различных медицинских учреждениях.

Напомним, ранее в МИДе не исключили, что жертвами могли стать около пяти граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что речь идет о боестолкновении. В то время, как западные СМИ говорят об американском ударе.

Власти постепенно дают информацию о раненных и погибших в Сирии россиянах, так как тема щепетильная, и каждый факт нуждается в проверке. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По словам Шерина, неважно идёт речь о военнослужащих или нет, главное, что это граждане России.

Власти России стараются обходить тему погибших граждан страны в результате атаки коалиции, возглавляемой американцами, в Сирии. Это необходимо для того, чтобы не усиливать противостояние с Западом, рассказал в эфире «Эха» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Баунов подчеркнул, что Владимир Путин намеривается отходить от концепции противостояния с Западом.