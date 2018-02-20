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Эксклюзив Эха 18:11, 20 февраля 2018

В ходе недавнего боестолкновения в Сирии пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие

Об этом говорится в специальном заявлении российского МИДа. Подчеркивается, что речь не идет о действующих военнослужащих. В МИДе подчеркивают, что раненым оказано содействие для возвращения в Россию. Они лечатся в различных медицинских учреждениях.
Напомним, ранее в МИДе не исключили, что жертвами могли стать около пяти граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что речь идет о боестолкновении. В то время, как западные СМИ говорят об американском ударе.

Власти постепенно дают информацию о раненных и погибших в Сирии россиянах, так как тема щепетильная, и каждый факт нуждается в проверке. Такое мнение «Эху Москвы» высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По словам Шерина, неважно идёт речь о военнослужащих или нет, главное, что это граждане России.

Власти России стараются обходить тему погибших граждан страны в результате атаки коалиции, возглавляемой американцами, в Сирии. Это необходимо для того, чтобы не усиливать противостояние с Западом, рассказал в эфире «Эха» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Баунов подчеркнул, что Владимир Путин намеривается отходить от концепции противостояния с Западом.

Комментарии

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ura_123 20 февраля 2018 | 18:14

Теперь их там точно нет,ни в каком виде.

matros__koshkin__12 20 февраля 2018 | 18:17

Не, ну а чо, русскому человеку, если он тракторист, уже и в отпуск в Сирию съездить нельзя? Аскуяли?

ajsenev 20 февраля 2018 | 18:21

Сейчас главное – морально поддержать нашу Псаки – Марию Захарову. Как человек потрясающей порядочности и неимоверной честности, она, несомненно, испытывает сейчас тяжкие моральные страдания. Доброе слово, и поддержка россиян помогут ей справиться с изнуряющим недугом.

vvietham 20 февраля 2018 | 18:23

общие безвозвратные потери 14 чел, из них 5 из РФ.

США оккупировали часть Сирии и разжигают курдский сепаратизм, ответка прилетит в стране 404

В Германии поддержат снятие санкций, введенных против России, если на востоке Украины будет реализовано соглашение о прекращении огня с помощью российских миротворцев ООН. Об этом заявил в субботу, 17 февраля, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает Reuters.

Опыт Вьетнама, Ирака, Афганистана показывает, что американские ихтамнеты из бывшей Блэк Вотер рано или поздно будут в гробах выкинуты из Сирии^

общие потери Blackwater ТОЛЬКО в Ираке составили около 780 человек
(если вики не врет)

Сколько вообще погибло американцев из ЧВК в недавних конфликтах?

Точные потери никто не знает, их можно оценить только косвенно. Например, осенью 2017г в Афганистане талибами был подбит американский военно-транспортный вертолет Boeing CH-47 Chinook, погибло 43 американца. Но оказалось, что из 43 американцев только ОДИН был военнослужащим армии США, все остальные были американскими наемниками. т.е. соотношение:

на ОДНОГО погибшего военнослужащего армии США приходится 40-50 убитых американских наемников

Т.е. если вам начнут говорить, что потери в Афганистане у США 5000 чел, то реально там убито не менее 200000 американских ихтамнетов

seryj_wolk 20 февраля 2018 | 18:30

Хорошо же прочистили американцы мозги лузеру рфской нации, что он решил "отходить от концепции противостояния с Западом."☺

vvietham 20 февраля 2018 | 18:36

seryj_wolk: //Хорошо же прочистили американцы мозги//

ой и не говорите!

В Изваринском "ихмамнете" утилизировали до 8000 бандеровских карателей,
в Иловайском до 5000 ,
в Донецком Аэропорту 1500 карателей,
в Дебальцевском котле до 8000 ,
в Амвросиевском котле 6000,
в Еленовский котле 2000 карателей,
в котле Луганского аэропорта до 2000 бандеровких ихтамнетов с поездов дружбы, что грозились заслать в Крым

tks 20 февраля 2018 | 18:46

vvietham: Слышь, дуролом, может кончай бредом своим тут брызгать?

shicotus_live 20 февраля 2018 | 18:23

Это необходимо для того, чтобы не усиливать противостояние с Западом, рассказал в эфире «Эха» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.
______________________________________
Какое нах "противостояние с западом"?))
Происходит банальность,
после того, как сирийские войска с нашими советниками и нашими ВВС, уничтожили ИГ, что не смогли сделать америкосы и их шестерки, начался передел собственности. Отряды некого сирийского олигарха получили от хозяина приказ отжать некие нефтяные поля у курдов. Защищать отбитое должны были бойцы ЧВК. На их беду, ц курдов сидела группа "ихтамнетов" американского спецназа, которой нехило прилетело. те обгадились и вызвали авиацию. Те связались ч нашими. а те были тупо не в курсе. Короче. пара десятков трупов и десятки раненых с обоих сторон.
И о чем трындеж? Если что, ЧВК не российские и у них контракт с правительством Сирии.

pro_hanov 20 февраля 2018 | 18:26

shicotus_live: "Какое нах "противостояние с западом"

Как! Вы не верите в козни окружающих Россию врагов? Почему же мы так плохо живём тогда? Почему экономика в заднице? Да Вы, батенька, прямо либераст и подпиндосник какой-то!

vvietham 20 февраля 2018 | 18:30

pro_hanov: //Почему экономика в заднице?//

Потому, что в 90-ых дали страной порулить навальным и собчак

Разве против этого кто-то осмелится, что-то возразить?

Посмотрите на Китай, там таким надавали люлей на известной площади и теперь в Китае делают айфоны и хаоми, которые завоевали весь мир.

tarxan 20 февраля 2018 | 18:42

vvietham: В Китае не орут, что Запад враг. Поэтому не имеют санкций. А берут у Запада технологии и развивают свою экономику.

shicotus_live 20 февраля 2018 | 18:40

pro_hanov: Как! Вы не верите в козни окружающих Россию врагов?...
______________________________
Нет. не верю. Я ЗНАЮ, что США теряют позицию мирового гегемона. Их теснят Китай и Россия. Европа. пока, как та проститутка на балконе ждет, кто придет и ей овладеет.))
А насчет экономики. Сегодня Сатановский на другом радио хорошие цифры проводил. после шабаша 90-х, Россия еле еле доползла до показателей 90-го года. Штаты во многом упали. а Китай совершил гигантский рывок. Наверно в этом виноваты американские санкции и площадь Тянь ань мынь.

kottigr1 20 февраля 2018 | 18:56

shicotus_live: Китай совершил гигантский рывок.
----------------------------------------------------
Китай теперь в этом рывке долго будет бежать за подвешенной американской морковкой.. Ведь Китай это место стока устаревших американских технологий.

sasha2011 20 февраля 2018 | 18:44

shicotus_live:
Молодец! Вот это "Кот в сапогах"!. Настоящий!
Шарль Перро по сравнению с тобой - ребёнок!

alehan00074 20 февраля 2018 | 18:52

shicotus_live: nice try, скотус:))) в сухом остатке имеем, что с НАТО/США шутки плохи - отпендюрили они наемников в хлам и даже не извинились. ну, а то что путираша из себя потери выдавливает в час по чайнол ложке и лжет как шлюха, так это не привыкать. выдал же товарищ сралин 7 млн потерь во 2-й мировой войне и даже ж...па его дряблая не покраснела:((((

ensebeo 20 февраля 2018 | 18:52

shicotus_live: .."Вы слушаете РенТВ, продолжаем нашу программу".

kir_pich_101 20 февраля 2018 | 18:25

matros__koshkin__12: Не говори!
Говорят это были лыжники, они под Омском заблудились, но слава богу вышли...

ura_123 20 февраля 2018 | 18:31

matros__koshkin__12: Не,конечно можно! Только потом получается как в анекдоте "Ничего себе,за хлебушком сходили"...

boooben 20 февраля 2018 | 18:58

"Владимир Путин намеривается..."
Ах он старый мерин!

student61 20 февраля 2018 | 18:43

ura_123: Да, но почему их лечат в больнице Минобороны, а не в Матросской тишине?

kaputvsemu 20 февраля 2018 | 18:18

Как пелена с глаз! Как солнце из-за туч!
А что, Захарову, которая натягивала на глобус 4 "возможных" трупа, уже уволили за несоответствие?

tag188 20 февраля 2018 | 18:18

С криками: За яхту принцесса Ольга! За виолончели! За самолеты для корги! За пацанов из питерской подворотни! герои-скрепоносцы пошли в атаку на ненавистных пиндосов, но что-то пошло не так.

polsan 20 февраля 2018 | 18:21

Жаль, когда молодые гибнут или калечатся на войне, тем более, пусть даже и за деньги, но во имя чужих больших денег!

yozhovy_kvach 20 февраля 2018 | 18:21

Интересно, сколько лет еще кремлевские будут русских мордой в дерьмо, пока те, наконец, не то, что бы возмутятся, а хотя бы перестанут одобрять и поддерживать?

sgvmajor_66 20 февраля 2018 | 18:22

Не отходить от концепции , а , банально , "драпать".

ostanovka 20 февраля 2018 | 18:32

Молодцы.
Семьям подохших рашистских карателей - шиш с маслом вместо страховых сумм.
Я вас туда не посылал и денег не дам.
Опять вспоминается бессмертный хит Астахова: ну что, заработали?

snagging 20 февраля 2018 | 18:35

Его только и ценят ватники за противостояние с Западом, а так за что ценить, если даже настойку боярышника нормальную сделать не могут.

tks 20 февраля 2018 | 18:44

Да ничего Пересидент не намеревается, кроме как в кресло свое намертво вцепиться! Это подчеркивает только то, что обделался он, со "стратегиями" своими, по-полной.

И сейчас обтекает...

ansata 20 февраля 2018 | 18:45

"что Владимир Путин намеривается отходить от концепции противостояния с Западом. "
++++++++++++++++++++++++++
А кого он в этом случае будет винить в своих неудачах? Марсиан?

michael_golubchik 20 февраля 2018 | 18:50

Баунов подчеркнул, что Владимир Путин намеривается отходить от концепции противостояния с Западом.
-----------------
Проблема в том, что Запад только вот совсем недавно наконец ответил взаимностью и проникся концепцией противостояния с Россией. Раскачать Запад на конфронтацию дело тяжелое, а остановить потом эту конфронтацию еще тяжелее. Напомню, что санкции введенные против СССР американцы окончательно сняли с России только лет через 20 после того как СССР не стало.

sagen 20 февраля 2018 | 18:59

Это что же получается, товарищи, и товарищ Песков и товарищ Мария врали нам? Это наше с вами счастье, что мы им не верим уже давно. Иначе бы мы возмутились, как можно врать официальным лицам? Где у них заканчивается ложь и заканчивается ли она хоть где?

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