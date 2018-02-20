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Эксклюзив Эха 18:01, 20 февраля 2018

Допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого показала положительный результат

Таким образом наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось официально. Между тем Россия допускает провокацию в деле с обнаружением мельдония и хочет провести расследование.

Керленгист Александр Крушельницкий утверждает, что никогда в жизни не применял запрещенные препараты и всегда внимательно следил за соблюдением всех допинг-правил. Положительный тест на мельдоний спортсмен назвал не просто шоком, но огромным ударом по репутации и карьере.

Как запрещенное вещество появилось в организме спортсмена, собирается выяснить российская Федерация керлинга. ФКР нашла странным тот факт, что среди сданных Крушельницким 11 допинг-проб лишь одна – последняя – является положительной. В организации отметили, что однократное применение мельдония абсолютно бессмысленно с точки зрения воздействия на организм. В связи с этим российская сторона считает, что, возможно препарат попал в кровь атлета в результате провокации.

ФКР просит предоставить записи видеокамер из олимпийской деревни и японской гостиницы, где проживали спортсмены. В организации не исключают вариант, при котором мельдоний могли просто подсыпать в еду. О своих подозрениях на этот счет рассказал глава отечественной Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Министр спорта Павел Колобков назвал результаты анализов Крушельницкого «сбоем». Он добавил, что керлинг – традиционно не тот вид спорта, в котором атлеты пытаются применять допинг.

Небольшое количество мельдония может задержаться в крови на очень долгое время даже после приёма. Об этом рассказал академик Академии наук Латвии, создатель вещества Ивар Кальвиньш.

«Основная дозировка, скажем там, на 99% выделяется достаточно быстро из организма. А вот 0,1% будет задерживаться, потому что его всасывает обратно. Никакого допинг-эффекта или какого другого он иметь не может, потому что это слишком маленькая концентрация».

Мельдоний запретили для спортсменов в 2016-ом году.

Бронзовую медаль Александру Крушельницкому получить не удастся, — сказал в нашем эфире спортивный юрист Артем Пацев.

Пацев считает, что доказать то, что мельдоний подмешали в еду Крушельницкому крайне сложно.

Необходимо тщательное расследование всех событий скандала вокруг керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом «Эху Москвы» сказала заслуженный мастер спорта и спортивный комментатор Иоланда Чен.

Иоланда Чен также исключила, что мельдоний мог подкинуть кто-то из российской команды, поскольку это никому не выгодно.

Заседание спортивного арбитража по его делу предварительно назначено на четверг. Представитель МОК Марк Адамс пока не знает, повлияет ли как-то эта история на шанс российских атлетов использовать Флаг и Гимн на церемонии закрытия Игр.

Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане должна состояться 25 февраля.

До завершения Олимпийских игр в Южной Корее осталось всего 5 дней. А в копилке российских спортсменов по-прежнему нет золотых медалей.

Сегодняшний день в Пхенчхане с  точки зрения золотых надежд, да и вообще медалей, был малоперспективным. Танцевальный дуэт Екатерина Боброва— Дмитрий Соловьев в произвольном танце улучшили свою позицию по сравнению с коротким. Но всего на одно место. Россияне в итоговом протоколе 5-е.

В споре фристайлисток в дисциплине хаф-пайп Валерия Демидова сумела пробиться в финал, но показала лишь 6-й результат.

В смешанной биатлонной эстафете россияне финишировали 9-ми. В итоге наши стреляющие лыжники впервые за всю историю зимних Олимпиад остались без наград. В двух оставшихся видах – женской и мужской эстафетных гонках наши не смогут выступить из-за недостатка людей в команде.

В женской эстафете в шорт-треке наши девушки показали пятый результат. А российский двоеборец Эрнест Яхин завершил выступление в четвертом десятке.

Главные надежды на золото Игр остаются все те же – это фигуристки-одиночницы, которые исполнят короткую программу уже завтра утром.

И хоккеисты. У которых сегодня определился соперник по четвертьфиналу. Подопечные Олега Знарка померятся силами с командой Норвегии, обыгравшей сегодня в овертайме словенцев.

Пока же в копилке сборной России 11 медалей. 3 серебряных и 8 бронзовых.

Комментарии

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marchuk 20 февраля 2018 | 18:07

А возможно мельдоний передается половым путем? Или капельно-жидким через органы дыхания? Должно же быть разумное объяснение!!!

her 20 февраля 2018 | 18:09

Александр Крушельницкий завоевал бронзу Олимпиады-2018 в дабл-миксте со своей красавицей-женой Анастасией Брызгаловой. В случае признания вины россиянина его медаль перейдет дуэту из Норвегии.
Однако последствия допингового скандала для РФ могут быть гораздо тяжелее, чем потеря бронзовой медали. Возникает вопрос о целесообразности снятия временной дисквалификации с Олимпийского комитета России, которая по предварительной договоренности должна позволить отечественной делегации 25 февраля пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр-2018.

tvitov66 20 февраля 2018 | 18:12

her: Не стоит наезжать на нашего высокодуховного спортсмена, т.к. то ЧУДО! Да именно обыкновенное ЧУДО! Так же вся вода становится святой на Крещение, а вся моча переполняется мельдонием на Прощеное воскресенье - все логично, скреПОНОСно и ПУтриотично!

vvietham 20 февраля 2018 | 18:16

Мельдоний не допинг, а протектор сердечной мышцы, он включен в перечень жизненно важных лекарств в РФ

Поскольку все спортсмены из РФ 100% были подвергнуты допинг контролю накануне олимпиады, и эти тесны не дали положительного результата, то сегодняшнюю положительную пробу Крушельницкого можно рассматривать как провокацию тех, кто официально завозит на Олимпиаду допинг в количествах 6000 доз на одну команду.


"Должно хватить". Норвегия привезла на Олимпиаду 6000 доз препаратов от астмы.

Как сообщает норвежская вещательная корпорация NRK, вместе со спортсменами сборной Норвегии в Пхенчхан прибыли 6000 доз препаратов от астмы. Норвежцы привезли с собой 1800 доз симбикорта, по 1200 доз атровента, альвеско и сальбутамола, 360 доз вентолина, а также 43 ингалятора и 10 небулайзеров.

Как отмечают журналисты, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 2017 года введен запрет на использование сальбутамола, однако его использование возможно при наличии так называемого "терапевтического исключения": медицинского документа, свидетельствующего, что препарат применяется в связи с заболеванием атлета.

Норвежские журналисты уточняют: 6000 доз предназначены для спортсменов и тренеров, которые, возможно, заболеют тяжелым недугом в ходе Олимпиады. Те, кто уже страдает болезнью, везут препараты лично.

ura_123 20 февраля 2018 | 18:25

vvietham: В некоторых странах в терапевтических целях разрешена марихуана и чё?
Мельдоний запрещён уже более двух лет,ежели что и пацаны страдающие астмой заранее озаботились "легализацией" своих "заболеваний".

matros__koshkin__12 20 февраля 2018 | 18:30

vvietham: «сегодняшнюю положительную пробу Крушельницкого можно рассматривать как провокацию тех, кто официально завозит на Олимпиаду допинг в количествах 6000 доз на одну команду.»

Наша тупая и подлая пидариотическая сволота по наущению своей методички активно - только на этой странице несколько портяночных высеров - муссирует тему приема норвежцами РАЗРЕШЕННОГО, в отличие от ЗАПРЕЩЕННОГО мельдония, лекарства и, размазывая толстым слоем по своим дебильным рожам сопли, жалестно скулит, что вот, блин, жидонорвегам разрешают, а поднявшимся с колен представителям Объединенной Арабской Республики запрещают. Абидна! Этот подлый скулёж вонючих портянок оченно напоминает жалобу получившего 10 лет матерого урки, который плачется примерно так:

— Да что же это получается, граждане судьи?! Какой-то жидогрузин Лео Бокерия в своей больничке терпилу два часа по-всякому резал, так ему за это орден дали, а я всего два раза какого-то хмыря ножичком пырнул - и мне за это червонец карячится? Где же справедливость, граждане судьи? Мы одно и то же фактически сделали, а приговоры разные. Не любите вы, граждане судьи, русского человека!

vgames1 20 февраля 2018 | 18:36

vvietham: А в чем проблема то?! Если бы наши тренеры (в отличии от вас) думали, что сальбутамол дает какие-то преимущества, то все наши лыжники уже давно бы тоже получили "терапевтические исключения" Эта процедура открыта и доступна любому спортсмену. Наверное суть в том, что наши тренеры считают, что сальбутомол им нахрен не нужен))) Специалистов тема "норвежских астматиков" вообще не волнует.

kottigr1 20 февраля 2018 | 18:49

vvietham: Не надо искать черную кошку в темной комнате.. ! Допинг нашему спортсмену подкинул Обама...

snagging 20 февраля 2018 | 18:31

her: хорошо, что только медаль перейдёт дуэту из Норвегии, а то бы получилась шведская семья.

albertsurikov 20 февраля 2018 | 18:16

marchuk:

По одной из версий, мельдоний передается воздушно-капельным путем :)))

vgames1 20 февраля 2018 | 18:26

marchuk: Ситуация на столько нелепая, что чье-то сознательное вредительство - это единственное разумное объяснение

e_nexoma 20 февраля 2018 | 18:07

А и Б сидели на трубе, А упала, Б пропала, а мельдоний остался. Вот и гадай теперь - каким чудом он туда попал. Не иначе - ветром русскага мира нанесло.

vtodorol 20 февраля 2018 | 18:10

Ког е...ёт чужое горе !!!???Тем более " тачку " этому борцу за честь Родины ,уже приготовили ,причем за наш ,дорогие рассеянцы, счет...

ura_123 20 февраля 2018 | 18:12

Прикольная фотка,орущий мужик со шваброй в руке.
Как правильно сказали умные люди "Кёрлинг не тот вид спорта где нужен допинг!"...
Но вот при подготовке,тренировках не исключено употребление препарата для быстрейшего восстановления организма после критических нагрузок - вон как орёт и размахивает шваброй.

albertsurikov 20 февраля 2018 | 18:18

Какое коварство...Злодей Родченков взялся за старое - поймал в туалете российского олимпийского призера кёрлингиста Крушельницкого и насильно влил ему в рот банку мочи с раствором мельдония..Отсюда и положительный результат на допинг...Кроме Родченкова больше некому.. ©

ura_123 20 февраля 2018 | 18:27

albertsurikov: Не стоит сбрасывать со щетов Обаму!

tvitov66 20 февраля 2018 | 19:01

ura_123: тут такое дело ... мы теперь не знаем как нонче выглядит Родченков, вполне возможно как худощавый престарелый афроамериканец

imellendorf 20 февраля 2018 | 18:19

Керлинг , наверное , самый дурацкий вид на зимних ОИ. Хотя , есть еще всякие сноуборды-фристайлы-шорт-треки.

kaputvsemu 20 февраля 2018 | 18:21

Вот подставился чел. Это всё она, сила привычки!
А ведь мог бы и дальше махать шваброй на радость людям.

juju11 20 февраля 2018 | 18:21

Тётя Роза
@Anakoyher

￼ Эпик фейл с обосравшимся кёрлингистом как бы наводит на мысль, что в РФ нет чистых и нечистых спортсменов. Есть пойманные за "руку" и пока не пойманные.

vise1 20 февраля 2018 | 18:27

Я мало знал о керлинге ,
теперь я его ненавижу .
:)

piter_ug 20 февраля 2018 | 18:46

Вопрос только один - куда смотрели сопровождающие чиновники?
Они должны были исключить всякую случайность.
Их же послали туда не для того, чтобы они болтались в своё удовольствие.

redrica 20 февраля 2018 | 18:51

Саша не выдержал и нажрался.

vlabumur 20 февраля 2018 | 18:58

«Срал да упал»

eduard53 20 февраля 2018 | 18:59

Ещё позавчера спортсмен (с его тренером) божился, что с позапрошлого года
не брал мельдония в рот. А сегодня уже заявляет, что не пробовал его никогда ...
Даже врёт, в сравнении с кремлядью, как-то сумбурно, по-детски ...

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