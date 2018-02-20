Допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого показала положительный результат

Таким образом наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось официально. Между тем Россия допускает провокацию в деле с обнаружением мельдония и хочет провести расследование.

Керленгист Александр Крушельницкий утверждает, что никогда в жизни не применял запрещенные препараты и всегда внимательно следил за соблюдением всех допинг-правил. Положительный тест на мельдоний спортсмен назвал не просто шоком, но огромным ударом по репутации и карьере.

Как запрещенное вещество появилось в организме спортсмена, собирается выяснить российская Федерация керлинга. ФКР нашла странным тот факт, что среди сданных Крушельницким 11 допинг-проб лишь одна – последняя – является положительной. В организации отметили, что однократное применение мельдония абсолютно бессмысленно с точки зрения воздействия на организм. В связи с этим российская сторона считает, что, возможно препарат попал в кровь атлета в результате провокации.

ФКР просит предоставить записи видеокамер из олимпийской деревни и японской гостиницы, где проживали спортсмены. В организации не исключают вариант, при котором мельдоний могли просто подсыпать в еду. О своих подозрениях на этот счет рассказал глава отечественной Федерации керлинга Дмитрий Свищев.

Министр спорта Павел Колобков назвал результаты анализов Крушельницкого «сбоем». Он добавил, что керлинг – традиционно не тот вид спорта, в котором атлеты пытаются применять допинг.

Небольшое количество мельдония может задержаться в крови на очень долгое время даже после приёма. Об этом рассказал академик Академии наук Латвии, создатель вещества Ивар Кальвиньш.

«Основная дозировка, скажем там, на 99% выделяется достаточно быстро из организма. А вот 0,1% будет задерживаться, потому что его всасывает обратно. Никакого допинг-эффекта или какого другого он иметь не может, потому что это слишком маленькая концентрация».

Мельдоний запретили для спортсменов в 2016-ом году.

Бронзовую медаль Александру Крушельницкому получить не удастся, — сказал в нашем эфире спортивный юрист Артем Пацев.

Пацев считает, что доказать то, что мельдоний подмешали в еду Крушельницкому крайне сложно.

Необходимо тщательное расследование всех событий скандала вокруг керлингиста Александра Крушельницкого. Об этом «Эху Москвы» сказала заслуженный мастер спорта и спортивный комментатор Иоланда Чен.

Иоланда Чен также исключила, что мельдоний мог подкинуть кто-то из российской команды, поскольку это никому не выгодно.

Заседание спортивного арбитража по его делу предварительно назначено на четверг. Представитель МОК Марк Адамс пока не знает, повлияет ли как-то эта история на шанс российских атлетов использовать Флаг и Гимн на церемонии закрытия Игр.

Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане должна состояться 25 февраля.

До завершения Олимпийских игр в Южной Корее осталось всего 5 дней. А в копилке российских спортсменов по-прежнему нет золотых медалей.

Сегодняшний день в Пхенчхане с точки зрения золотых надежд, да и вообще медалей, был малоперспективным. Танцевальный дуэт Екатерина Боброва— Дмитрий Соловьев в произвольном танце улучшили свою позицию по сравнению с коротким. Но всего на одно место. Россияне в итоговом протоколе 5-е.

В споре фристайлисток в дисциплине хаф-пайп Валерия Демидова сумела пробиться в финал, но показала лишь 6-й результат.

В смешанной биатлонной эстафете россияне финишировали 9-ми. В итоге наши стреляющие лыжники впервые за всю историю зимних Олимпиад остались без наград. В двух оставшихся видах – женской и мужской эстафетных гонках наши не смогут выступить из-за недостатка людей в команде.

В женской эстафете в шорт-треке наши девушки показали пятый результат. А российский двоеборец Эрнест Яхин завершил выступление в четвертом десятке.

Главные надежды на золото Игр остаются все те же – это фигуристки-одиночницы, которые исполнят короткую программу уже завтра утром.

И хоккеисты. У которых сегодня определился соперник по четвертьфиналу. Подопечные Олега Знарка померятся силами с командой Норвегии, обыгравшей сегодня в овертайме словенцев.

Пока же в копилке сборной России 11 медалей. 3 серебряных и 8 бронзовых.