Из колоний рядом с городами проведения Чемпионата мира по футболу в России вывезут всех фигурантов громких дел
Об этом изданию Знак.ком сообщил источник в системе ФСИН. Он пояснил, что цель таких действий – минимизировать возможность бунтов и волнений в учреждениях в дни проведения первенства. Кроме того, во ФСИН в целом хотят избежать внимания западных журналистов к службе в дни проведения чемпионата. Информация о том, кого и куда этапируют, засекречена.
Комментарии19
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mmm_333 20 февраля 2018 | 17:37
А когда их успели туда поместить? Вроде в кремле еще сидят.
russkie_za_sverjenie 20 февраля 2018 | 17:40
mmm_333: Интересно, за чей счет?
nikitin43 20 февраля 2018 | 18:00
russkie_za_sverjenie: мусорам и чекистам , вертухаям веселуха наступает , да и на границе по 18 часов в сутки потянут всё это придумал черчиль в 18 -м году.
vezdehod 20 февраля 2018 | 18:05
russkie_za_sverjenie:
Интересно, за чей счет?
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За свой счёт - это же "Экскурсия" на чужую Зону.
ginbin_ 20 февраля 2018 | 18:13
Напоминает всемирный фестиваль молодёжи 1957 года. Осталось калек, бомжей и неблагонадёжных граждан вывезти за 101 километр. Здравствуй СССР.
nenepaletz0 20 февраля 2018 | 17:42
А чо их возить туда, сюда. Расстрелять, как учил великий Сталин, и дело с концом.
gvs 20 февраля 2018 | 17:43
Не припомню, чтобы из громких фигурантов кто то бунтовал
pro_hanov 20 февраля 2018 | 17:45
Враг не дремлет и наверняка попытается испортить нам праздник кожаного мяча! Возможны провокации, поэтому без паспорта болельщика лучше на улицу не выходить. При встрече с сотрудником полиции желательно делать придурковатый вид и скандировать "Россия - вперёд!".
equus 20 февраля 2018 | 17:47
Как обстоятельно подошли...
kaputvsemu 20 февраля 2018 | 17:49
Куды вывезут? В лесополосу?
zhrv 20 февраля 2018 | 17:51
Как мне кажется, ФСИН решил напомнить о себе, таким вот экстравагантным способом.
Вся страна участвует в освоении средств, и мы не хуже!
fikus74 20 февраля 2018 | 17:51
на соловки или на новую землю.
tks 20 февраля 2018 | 17:53
??? а что, есть прямая связь между фигурантами крупных дел и бунтами в колониях? вертухаи что, уху ели несвежую?
igor20012 20 февраля 2018 | 17:56
Интересно: а если их собрать, сделать из них футбольную команду-то как бы они сыграли на чм-18 ?
tks 20 февраля 2018 | 18:00
igor20012: Как сыграли бы, доподлинно неизвестно, но наверное, получше 22-х миллионеров из РФС...
kasperyan 20 февраля 2018 | 18:09
Олухи! Уменьшают туристическую привлекательность региона...
tks 20 февраля 2018 | 18:40
kasperyan: Наверное, это от нетерпения большого )))
gregor 20 февраля 2018 | 18:10
Не страна , а посмешище какое -то .
Вот приехали болельщики ,а за 100 км сидит в тюрьме Иван Иванович .... ,надо его вывезти к китайской границе , а если сидит Сидор Сидирович , то не надо ?
Какая разница болельщикам ,кто сидит в колонии ?
Или Иван Иванович революцию устроит в колонии ?
Страна сюрреализма . Смотрят в зеркало власти ,и писаются от страха ..
oldcitizen 20 февраля 2018 | 18:30
gregor: Какая разница болельщикам, кто сидит в колонии?
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Болельщикам-то разницы, наверное, нет. Но одновременно с болельщиками приедут и журналисты и много кто ещё. А наши суды, доказательства и бездоказательные приговоры набирают за границей всё большую и большую популярность, являя собой иллюстрацию путинского режима. Поэтому, как бы чего не вышло. Обжёгшись на молоке, дуют на воду.