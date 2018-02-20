Из колоний рядом с городами проведения Чемпионата мира по футболу в России вывезут всех фигурантов громких дел

Об этом изданию Знак.ком сообщил источник в системе ФСИН. Он пояснил, что цель таких действий – минимизировать возможность бунтов и волнений в учреждениях в дни проведения первенства. Кроме того, во ФСИН в целом хотят избежать внимания западных журналистов к службе в дни проведения чемпионата. Информация о том, кого и куда этапируют, засекречена.