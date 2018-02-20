Спонсорами президентской кампании Ксении Собчак оказались совладелец Yota Devices и президент холдинга AСMG
Спонсорами президентской кампании Ксении Собчак оказались совладелец Yota Devices Сергей Адоньев и президент холдинга AСMG Александр Федотов. Их имена телеведущая и кандидат в президенты назвала сегодня. По ее словам, деньги также выделили экс-президент концерна «Росэнергомаш» Владимир Палихата и гендиректор компании «Онего Шипинг» Александр Росляков. Собчак добавила, что именно ради него летала на Бали, после чего была вынуждена выслушивать критику. Еще одним спонсором стал совладелец клуба SportLife Вадим Расковалов, — сообщает РБК.
Комментарии15
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peresvet73 20 февраля 2018 | 17:38
На кого Пахан указал, тот и оплачивает девочку.
vezdehod 20 февраля 2018 | 18:02
Какая разница кто даёт Бабло -лишь бы его было достаточно. чтобы дурить потенциального избирателя.
kp6ic 20 февраля 2018 | 18:20
peresvet73:
абсолютная правда. омерзение от этого цирка жуткое.
erin1st 20 февраля 2018 | 18:58
peresvet73: Девочка уже от ботокса расплывается... Рано начала.
vvs7651 20 февраля 2018 | 17:39
Еще бы они попробовали не спонсировать кремлевский проект!
Тем более, что для них это - не деньги.
kaputvsemu 20 февраля 2018 | 17:46
Йопта дивайсиз. Это звучит!
vilingrad 20 февраля 2018 | 17:52
kaputvsemu: что-то типа Ватник энтерпрайзис. Солидно, и можно в тенечке мирно пилить.
ginbin_ 20 февраля 2018 | 17:49
Придётся теперь кандидату, стриптиз до пенсии у них исполнять.
fgf 20 февраля 2018 | 17:59
Проститутка и есть проститутка!
ushkujnik 20 февраля 2018 | 18:00
Ну вот, ещё один списочек пятиколонников...
Или, в крайнем случае, бездарных расхитителей капиталистической собственности...
zemljanka 20 февраля 2018 | 18:04
Успеха отважной Ксении!
Никто из кандидатов не рискнул поднять голос против беззакония.
kasperyan 20 февраля 2018 | 18:05
Олухи! Уменьшают туристическую привлекательность региона...
razval74 20 февраля 2018 | 18:08
А что, у них тока нал, пришлось с Бали багажом деньги везти?
podwodnik 20 февраля 2018 | 18:10
Если бы кто-нибудь из них профинансировал Навального был бы им и спорт, и холдинг и полный инжиниринг. А для Собчак видимо специально подбирали не совсем явно приближённых.
sim202_ 20 февраля 2018 | 18:24
Гржданину Путину одно физлицо пожертвовало 30 тыр.
Израсходовано уже больше миллиарда.
За чей счет банкет?
Кто ответил за превышение лимита избирательного фонда?