Спонсорами президентской кампании Ксении Собчак оказались совладелец Yota Devices и президент холдинга AСMG

Спонсорами президентской кампании Ксении Собчак оказались совладелец Yota Devices Сергей Адоньев и президент холдинга AСMG Александр Федотов. Их имена телеведущая и кандидат в президенты назвала сегодня. По ее словам, деньги также выделили экс-президент концерна «Росэнергомаш» Владимир Палихата и гендиректор компании «Онего Шипинг» Александр Росляков. Собчак добавила, что именно ради него летала на Бали, после чего была вынуждена выслушивать критику. Еще одним спонсором стал совладелец клуба SportLife Вадим Расковалов, — сообщает РБК.