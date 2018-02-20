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17:30, 20 февраля 2018

Крушельницкий впервые с начала допингового скандала с его участием выступил с официальным заявлением

Керлингист Александр Крушельницкий впервые с начала допингового скандала с его участием выступил с официальным заявлением. Спортсмен сказал, что приносит извинения партнерам по команде, делегации и болельщикам за то, что смог оградить себя и супругу, с которой вместе выступает в керлинге, от проблем. Крушельницкий настаивает, что ни разу за всю историю своей карьеры не пользовался запрещенными препаратами и другими нечестными способами ведения спортивной борьбы.
Сегодня было официально объявлено, что обе допинг-пробы спортсмена показали положительный результат на мельдоний. В Федерации керлинга России не исключают, что Крушельницкому подмешали запрещенный препарат в еду.

Комментарии

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peresvet73 20 февраля 2018 | 17:32

Да, плевать на все эти мелкие детали! В общем и целом уже понятны итоги Олимпиады-2018 для РФ.

ajsenev 20 февраля 2018 | 17:34

Вот так. Террариум единомышленников, а не сборная страны.

padun 20 февраля 2018 | 17:43

ajsenev: Интересно, а кто ему речь писал: минспорта, МИД, ОКР, ФСБ или администрация президента???

matros__koshkin__12 20 февраля 2018 | 18:07

Дурак Крушельницкий! Ему надо было сказать, что мельдоний ему подсыпали жиды и масоны. Тогда все портянки сбросили бы и заказали ему, как недавно ублюдку Плющенке, персональную золотую медалю из чистага якуццкога золота. Роисся, вперде!

tvitov66 20 февраля 2018 | 18:07

padun: "кругомвраги" подкрались и накормили мельдонием, при чем в такой дозировке ...

sbk 20 февраля 2018 | 17:33

Абама?

aleksandr39 20 февраля 2018 | 17:37

sbk: Наш Трамп .

tarxan 20 февраля 2018 | 18:46

aleksandr39: На ыига попу наган, если поп не хулиган.

pro_hanov 20 февраля 2018 | 17:37

Мельдоний подкинули враги. Благодаря блестящей миролюбивой политике нашего дорогого несменяемого Нацлидера вокруг страны сомкнулось кольцо врагов. Гадят они теперь повсюду и всем. Иногда по-настоящему. А он как хотел? Сам гибридную войну ведёт, а думал с ним все будут честно играть? Что посеешь, то и пожнёшь . Вот и кёрлингисту мельдоний подкинул недремлющий враг, чтобы тот тёр лёд щёткой до дыр.

sklar39 20 февраля 2018 | 17:42

К гадалке не ходи враги подбросили. Хотели кинуть в чай хоккеистам сборной, но не пробились через кордоны ФСБ. Уходя, отстреливаясь и петляя успели подмешать мельдоний керлингсту, не находящемуся под круглосуточной вооруженной охраной.

dunai10 20 февраля 2018 | 17:50

sklar39: К гадалке не ходи враги подбросили.
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А Вы, всё же сходите. Для верности.

pepelklaasa 20 февраля 2018 | 18:29

sklar39: Нет.На подмешивание в чай уже есть Роспатент.Буржуинам слабо повторить "подвиг" .

salut__521 20 февраля 2018 | 17:48

Не понял, так смог оградиться от проблем или не смог? Впрочем, не важно. А важно то, что его брехня о кристальной чистоте своего жульнического организма уже никого не удивляет.

svirepyi_gary 20 февраля 2018 | 17:48

Подбросили... белогвардейцы.. или фашисты... или хохложыдобандерцы
А ты, лапоть, куда смотрел???
Бдительность прежде всего.
Теперь опозорил честь страны, огорчил Путина (слава ему!!!).

kaputvsemu 20 февраля 2018 | 17:55

Проклятыекругомвраги снова добавили в еду мельдоний. А ведь могли и полония в чай плеснуть, и дерьмом облить, и зелёнкой в глаза, и даже бутил-мелен-меркаптан распылить в туалете вместо освежителя. Было бы хоть как-то. Ан нет, ударили по больному, суки!

svcher 20 февраля 2018 | 17:56

Тёща?

patriot1980 20 февраля 2018 | 18:01

"Я не ду.., поэтому и не бу..." (с) Л. Быков

ymnikymnik 20 февраля 2018 | 18:07

Хочу поделиться с вами я и моя семья мы дворники по поколение последний 26 лет мы без мельодоний не можем работать каждый день с утречка 50 г и на работу и вам советую.

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