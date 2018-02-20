Крушельницкий впервые с начала допингового скандала с его участием выступил с официальным заявлением
Керлингист Александр Крушельницкий впервые с начала допингового скандала с его участием выступил с официальным заявлением. Спортсмен сказал, что приносит извинения партнерам по команде, делегации и болельщикам за то, что смог оградить себя и супругу, с которой вместе выступает в керлинге, от проблем. Крушельницкий настаивает, что ни разу за всю историю своей карьеры не пользовался запрещенными препаратами и другими нечестными способами ведения спортивной борьбы.
Сегодня было официально объявлено, что обе допинг-пробы спортсмена показали положительный результат на мельдоний. В Федерации керлинга России не исключают, что Крушельницкому подмешали запрещенный препарат в еду.
Комментарии18
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peresvet73 20 февраля 2018 | 17:32
Да, плевать на все эти мелкие детали! В общем и целом уже понятны итоги Олимпиады-2018 для РФ.
ajsenev 20 февраля 2018 | 17:34
Вот так. Террариум единомышленников, а не сборная страны.
padun 20 февраля 2018 | 17:43
ajsenev: Интересно, а кто ему речь писал: минспорта, МИД, ОКР, ФСБ или администрация президента???
matros__koshkin__12 20 февраля 2018 | 18:07
Дурак Крушельницкий! Ему надо было сказать, что мельдоний ему подсыпали жиды и масоны. Тогда все портянки сбросили бы и заказали ему, как недавно ублюдку Плющенке, персональную золотую медалю из чистага якуццкога золота. Роисся, вперде!
tvitov66 20 февраля 2018 | 18:07
padun: "кругомвраги" подкрались и накормили мельдонием, при чем в такой дозировке ...
sbk 20 февраля 2018 | 17:33
Абама?
aleksandr39 20 февраля 2018 | 17:37
sbk: Наш Трамп .
tarxan 20 февраля 2018 | 18:46
aleksandr39: На ыига попу наган, если поп не хулиган.
pro_hanov 20 февраля 2018 | 17:37
Мельдоний подкинули враги. Благодаря блестящей миролюбивой политике нашего дорогого несменяемого Нацлидера вокруг страны сомкнулось кольцо врагов. Гадят они теперь повсюду и всем. Иногда по-настоящему. А он как хотел? Сам гибридную войну ведёт, а думал с ним все будут честно играть? Что посеешь, то и пожнёшь . Вот и кёрлингисту мельдоний подкинул недремлющий враг, чтобы тот тёр лёд щёткой до дыр.
sklar39 20 февраля 2018 | 17:42
К гадалке не ходи враги подбросили. Хотели кинуть в чай хоккеистам сборной, но не пробились через кордоны ФСБ. Уходя, отстреливаясь и петляя успели подмешать мельдоний керлингсту, не находящемуся под круглосуточной вооруженной охраной.
dunai10 20 февраля 2018 | 17:50
sklar39: К гадалке не ходи враги подбросили.
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А Вы, всё же сходите. Для верности.
pepelklaasa 20 февраля 2018 | 18:29
sklar39: Нет.На подмешивание в чай уже есть Роспатент.Буржуинам слабо повторить "подвиг" .
salut__521 20 февраля 2018 | 17:48
Не понял, так смог оградиться от проблем или не смог? Впрочем, не важно. А важно то, что его брехня о кристальной чистоте своего жульнического организма уже никого не удивляет.
svirepyi_gary 20 февраля 2018 | 17:48
Подбросили... белогвардейцы.. или фашисты... или хохложыдобандерцы
А ты, лапоть, куда смотрел???
Бдительность прежде всего.
Теперь опозорил честь страны, огорчил Путина (слава ему!!!).
kaputvsemu 20 февраля 2018 | 17:55
Проклятыекругомвраги снова добавили в еду мельдоний. А ведь могли и полония в чай плеснуть, и дерьмом облить, и зелёнкой в глаза, и даже бутил-мелен-меркаптан распылить в туалете вместо освежителя. Было бы хоть как-то. Ан нет, ударили по больному, суки!
svcher 20 февраля 2018 | 17:56
Тёща?
patriot1980 20 февраля 2018 | 18:01
"Я не ду.., поэтому и не бу..." (с) Л. Быков
ymnikymnik 20 февраля 2018 | 18:07
Хочу поделиться с вами я и моя семья мы дворники по поколение последний 26 лет мы без мельодоний не можем работать каждый день с утречка 50 г и на работу и вам советую.