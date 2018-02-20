Керлингист Александр Крушельницкий впервые с начала допингового скандала с его участием выступил с официальным заявлением. Спортсмен сказал, что приносит извинения партнерам по команде, делегации и болельщикам за то, что смог оградить себя и супругу, с которой вместе выступает в керлинге, от проблем. Крушельницкий настаивает, что ни разу за всю историю своей карьеры не пользовался запрещенными препаратами и другими нечестными способами ведения спортивной борьбы.

Сегодня было официально объявлено, что обе допинг-пробы спортсмена показали положительный результат на мельдоний. В Федерации керлинга России не исключают, что Крушельницкому подмешали запрещенный препарат в еду.