Z Архив новостей новости
5 19 6 2941
17:03, 20 февраля 2018

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину

Яшин обвинил его в провале коммунальных служб в вопросе уборки столицы. В своем видеобращении политик подчеркивает, что последствия снегопадов до сих пор не ликвидированы, а выделяемые на дворников деньги разворовывается.

Яшин добавил, что за всё происходящее ответственность несёт лично мэр Сергей Собянин.

Комментарии

19

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ivorytower 20 февраля 2018 | 17:27

Демшиза и оппы даже из снега пытаются выторговать преференций.

goa200 20 февраля 2018 | 17:54

ivorytower: снег и ПРАВДА не убрали. За 2.5 недели.

ma1nbrain 20 февраля 2018 | 18:02

ivorytower: идиот, даже центр города до сих пор в снегу.

askol2016 20 февраля 2018 | 17:28

Величественно-монументальному Собянину нет дела до какого-то там снега. Придет лето - само растает, вместе с похищенными деньгами. Главное, замостить плиткой всю территорию от Москвы до самых до окраин.

agriment 20 февраля 2018 | 18:19

askol2016: 17:28 "Придет лето - само растает, вместе с похищенными деньгами"

- Скорее деньги на уборку снега распилили до наступления зимы,
а на плитку другие статьи бесконтрольные, за счёт которых можно не по одному разу замостить плиткой, в отчётах.

max3446 20 февраля 2018 | 17:30

А сколько лично Яшин разворовал муниципальных бюджетных денег, откуда у него часы, костюмы, на какие шиши? Ну и конечно же Яшин как либеральный оппозиционный отброс, нагло переврал слова заместителя мэра Москвы по ЖКХ, который дословно сказал - дворник, убирающий НОРМАТИВНУЮ территорию, получает 45 тысяч рублей в месяц, а водители уборочной техники, механизаторы, слесари, сантехники – около 60.
Не даром жители его района выходят на массовые митинги где требуют его отставки. Яшин - пошел вон и депутатов, и своих боевиков забери из муниципалитета, хватит мучить и разваливать район где тебя с твоими боевиками ошибочно избрали депутатом!

oksana63 20 февраля 2018 | 18:14

max3446: А что, часы и костюмы это нынче предмет роскоши? Мож у нас кто голым по улице ходит? Вы откуда свалились? И откуда у Яшина боевики? Вы видать попутали с теми боевиками, которые к нему на заседание приходят отношения выяснять. Бред не пишите, за умного сойдете. Может быть.

max3446 20 февраля 2018 | 18:19

oksana63: у оппозиции в принципе сторонников нет, а только боевики. На Сирию хотя бы посмотреть. Да и сколько погромов в том числе яблочники на незаконных митингах устраивают, что только определение боевики к ним и подходят

demokratru 20 февраля 2018 | 17:41

Яшин-возьми лопату и помоги убрать снег, а не кривляйся тут, как осел безмозглый. Или белоленточным не пристало руки марать?

ma1nbrain 20 февраля 2018 | 18:04

demokratru: тупица, а с хера ли тогда за уборку снега платятся деньги? Чтоб они халявили как ты а люди сами убирали?

ivan127_4 20 февраля 2018 | 17:51

А в наступлении зимы, снегопада и холодов на территории Москвы он мэра не обвинил? Странно, вон в Париже ничего подобного нет, сразу видно работает француз.
"ДБЛ БЛТ" (Клянусьчестноеслово)

cozy 20 февраля 2018 | 17:52

с гололедом в этом году АД. Куда Собякин всех сеятелей яда подевал? Пршлые бесснежные зимы - ходили по крупе бессмысленных реагентов, а в эту зиму как раз в тему было бы, но нет!

zemljanka 20 февраля 2018 | 17:54

Мллодец, Яшин, спят собакины и воруют.

timwlad65 20 февраля 2018 | 18:01

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину

Яшин обвинил его в провале коммунальных служб в вопросе уборки столицы. В своем видеобращении политик подчеркивает, что последствия снегопадов до сих пор не ликвидированы, а выделяемые на дворников деньги разворовывается.

Яшин добавил, что за всё происходящее ответственность несёт лично мэр Сергей Собянин.
--------------
Опять политика вождизма типичная для протестанта.
Вам чё господин Яшин,Гитлера надобно ?!
Блин,а ищё эти евреи отрицают что гитлеризм это не продукт еврейской религии вождизма.
НАЦИСТ ,ТЫ ПОМОЙНЫЙ ГОСПОДИН ЯШИН!!!

ushkujnik 20 февраля 2018 | 18:05

За порядок в Красносельском районе несёт ответственность непосредственно глава Красносельского района...

Не надо наводить тень на плетень...

Ну никто ж не обещал Вам, товарищ опп, что деятельность Ваша в депутатском совете будет на красной дорожке, усыпанной розами, и под фанфары...
А под фанфары, по классику, можно тока загреметь...

pepetz 20 февраля 2018 | 18:06

@несёт лично мэр Сергей Собянин. @

Главное не чего несет, а куда.

vlad_sabbath 20 февраля 2018 | 18:11

БРАВО, ИЛЬЯ !!!

oksana63 20 февраля 2018 | 18:12

Начинается политический срач вместо работы.

alexeyn2 20 февраля 2018 | 18:12

Кому нужен такой Мэр? - он не может даже снег убрать. В отставку Собянина!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 14 февраля Поздравить…

5 419 6 8592 14.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 15 февраля Поздравить…

5 328 6 8260 15.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Рожденные 16 февраля Поздравить…

5 299 6 7777 16.02
Kпраздники, эхо москвы, день рождения, общество, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Стрельба по ложной цели Никаких жуликов «бойкотисты» не поймают, потому что в выборах не участвуют. И вообще: тот, кто не хочет отдать свой голос на выборах, никогда не сможет отстоять чужой…

5 240 6 12579 14.02
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Максим Сурайкин: Я убежденный сталинист Сталин — это, прежде всего, государственник, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества, и он шаг за шагом эту программу реализовывал…

5 110 6 6531 10:36
Kсталин, коммунизм, история, политика, передачи, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Я допускаю, что после Путина придут люди, которые хуже Путина. Но это при одном условии произойдет: если сохранится политика запретов, половинчатости, лицемерия…

5 75 6 6137 16.02
#слушать 01:42:52 8читать $скачать 23.5 МБ
Блоги

Николай Полисский: Я не собирался никого оскорблять В моих помыслах никогда не было идеи создать и собственноручно сжечь христианский или другой храм. В моих произведениях люди часто находят то, что я в них не закладывал, это нормально…

5 159 6 13088 19.02
Kискусство, религия, праздники, общество, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Михаил Саакашвили: «Мы обязательно победим Порошенко, мы победим его сопротивлением украинского народа» Михаил Саакашвили: «Мы обязательно победим Порошенко, мы победим его сопротивлением украинского народа» Когда меня депортировали — у меня не было даже денег. Куртку с меня сбросили, а в ней остались те гривны, которые у меня были. И документов у меня тоже никаких с собой не было…

5 69 6 11585 13.02
8читать ;смотреть
Kсаакашвили, общество, украина, политика, мнения
Блоги

Роман Цимбалюк шеф-корреспондент агентства УНИАН

«Мыжебратья» Можно предположить, что это представитель Украины, а может Германии, Франции или США описывает действия России на Донбассе и Крыму. Но на самом деле это не так…

5 201 6 18382 14.02
Kукраина, рф, сирия, политика, мнения
Блоги

На хоккейном матче российские болельщики вывесили флаг с портретом Сталина Фотография трёх улыбающихся мужчин на фоне флага появилась в соцсетях…

5 572 6 54305 16.02
Kфото, спорт, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Я потрясён кровавым событием в Кизляре Преступник не является мусульманином или христианином! Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей…

5 118 6 12962 18.02
Kобщество, происшествия, мнения
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Сила в мозгах, брат! Мозги — они пугливые. Вот и летят из России…

5 52 6 5718 18.02
Kобщество, государство, технологии, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах: Иван III Другое важнейшее достижение нового царя, впрочем, невозможное без первого, — освобождение России от Ордынского ига и Ордынских поборов…

5 44 6 5005 19.02
Kистория, государство, рф, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Измельчавшие наследники За что? За нефтяное поле для друзей  начальства? Это рядом со Сталинградом? Защитой Родины? Борьбой с фашизмом? Великой Отечественной? Обмелели вы. Измельчали…

5 99 6 12061 16.02
Kгосударство, власть, мнения
Блоги

Александр Крушельницкий: Я, как никто другой, заинтересован в проведении расследования Официальное заявление российского кёрлингиста, участника Олимпийских игр в Пхёнчхане…

5 82 6 10065 16:23
Kолимпиада-2018, соревнования, допинг, спорт, события
Блоги

Жанна Спитковская Предприниматель

Возьмут ли женщины Берлин? Демонстрантки прорвались к Канцелярии Меркель. Это начало…? Женщины разделились на маленькие группы и дошли до Канцелярии, где состоялся митинг. Электричество для микрофона отключали, но у организаторов оказался генератор…

5 42 6 5251 19.02
Kберлин, германия, протесты, политика, фото, события

Популярное за неделю

Новости

Первый канал опубликовал видео посадки пассажиров на самолет в Якутск, которым должен был лететь глава Якутии На кадрах видно,что посадочные талоны у Егора Борисова, его жены и помощника были…

5 21 6 27117
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Дерипаска же не мерзавец какой-то. Он купил услугу под называнием Настя. И он не ждал никакой подлости. Единственно, меня конечно потрясает безмыслие олигархов… Какое феноменальное дурачье!..

5 153 6 155934 14.02
#слушать 49:51 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, религия, общество, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Вам жалко погибших в Сирии бойцов ЧВК «Вагнер»?
5 70 6 11211 15.02
Блоги

Сергей Ковалев: Обдумав согласие стать Вашим доверенным лицом, я понял, что совершил грубую ошибку Открытое письмо Ксении Собчак…

5 300 6 205957 14.02
Kсобчак, выборы-2018, политика, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Курс трупа 1:50 Вот просто представьте заголовок: «Десятки российских военнослужащих погибли в результате авиаударов США!» Представили такой заголовок? И правильно сделали, что не представили!..

5 344 6 155132 15.02
8читать ;смотреть
Kполитика, военные, армия, общество, сирия, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6710642
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3303381

Сегодня в эфире