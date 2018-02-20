Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину
Яшин обвинил его в провале коммунальных служб в вопросе уборки столицы. В своем видеобращении политик подчеркивает, что последствия снегопадов до сих пор не ликвидированы, а выделяемые на дворников деньги разворовывается.
Яшин добавил, что за всё происходящее ответственность несёт лично мэр Сергей Собянин.
Комментарии19
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ivorytower 20 февраля 2018 | 17:27
Демшиза и оппы даже из снега пытаются выторговать преференций.
goa200 20 февраля 2018 | 17:54
ivorytower: снег и ПРАВДА не убрали. За 2.5 недели.
ma1nbrain 20 февраля 2018 | 18:02
ivorytower: идиот, даже центр города до сих пор в снегу.
askol2016 20 февраля 2018 | 17:28
Величественно-монументальному Собянину нет дела до какого-то там снега. Придет лето - само растает, вместе с похищенными деньгами. Главное, замостить плиткой всю территорию от Москвы до самых до окраин.
agriment 20 февраля 2018 | 18:19
askol2016: 17:28 "Придет лето - само растает, вместе с похищенными деньгами"
- Скорее деньги на уборку снега распилили до наступления зимы,
а на плитку другие статьи бесконтрольные, за счёт которых можно не по одному разу замостить плиткой, в отчётах.
max3446 20 февраля 2018 | 17:30
А сколько лично Яшин разворовал муниципальных бюджетных денег, откуда у него часы, костюмы, на какие шиши? Ну и конечно же Яшин как либеральный оппозиционный отброс, нагло переврал слова заместителя мэра Москвы по ЖКХ, который дословно сказал - дворник, убирающий НОРМАТИВНУЮ территорию, получает 45 тысяч рублей в месяц, а водители уборочной техники, механизаторы, слесари, сантехники – около 60.
Не даром жители его района выходят на массовые митинги где требуют его отставки. Яшин - пошел вон и депутатов, и своих боевиков забери из муниципалитета, хватит мучить и разваливать район где тебя с твоими боевиками ошибочно избрали депутатом!
oksana63 20 февраля 2018 | 18:14
max3446: А что, часы и костюмы это нынче предмет роскоши? Мож у нас кто голым по улице ходит? Вы откуда свалились? И откуда у Яшина боевики? Вы видать попутали с теми боевиками, которые к нему на заседание приходят отношения выяснять. Бред не пишите, за умного сойдете. Может быть.
max3446 20 февраля 2018 | 18:19
oksana63: у оппозиции в принципе сторонников нет, а только боевики. На Сирию хотя бы посмотреть. Да и сколько погромов в том числе яблочники на незаконных митингах устраивают, что только определение боевики к ним и подходят
demokratru 20 февраля 2018 | 17:41
Яшин-возьми лопату и помоги убрать снег, а не кривляйся тут, как осел безмозглый. Или белоленточным не пристало руки марать?
ma1nbrain 20 февраля 2018 | 18:04
demokratru: тупица, а с хера ли тогда за уборку снега платятся деньги? Чтоб они халявили как ты а люди сами убирали?
ivan127_4 20 февраля 2018 | 17:51
А в наступлении зимы, снегопада и холодов на территории Москвы он мэра не обвинил? Странно, вон в Париже ничего подобного нет, сразу видно работает француз.
"ДБЛ БЛТ" (Клянусьчестноеслово)
cozy 20 февраля 2018 | 17:52
с гололедом в этом году АД. Куда Собякин всех сеятелей яда подевал? Пршлые бесснежные зимы - ходили по крупе бессмысленных реагентов, а в эту зиму как раз в тему было бы, но нет!
zemljanka 20 февраля 2018 | 17:54
Мллодец, Яшин, спят собакины и воруют.
timwlad65 20 февраля 2018 | 18:01
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину
Яшин обвинил его в провале коммунальных служб в вопросе уборки столицы. В своем видеобращении политик подчеркивает, что последствия снегопадов до сих пор не ликвидированы, а выделяемые на дворников деньги разворовывается.
Яшин добавил, что за всё происходящее ответственность несёт лично мэр Сергей Собянин.
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Опять политика вождизма типичная для протестанта.
Вам чё господин Яшин,Гитлера надобно ?!
Блин,а ищё эти евреи отрицают что гитлеризм это не продукт еврейской религии вождизма.
НАЦИСТ ,ТЫ ПОМОЙНЫЙ ГОСПОДИН ЯШИН!!!
ushkujnik 20 февраля 2018 | 18:05
За порядок в Красносельском районе несёт ответственность непосредственно глава Красносельского района...
Не надо наводить тень на плетень...
Ну никто ж не обещал Вам, товарищ опп, что деятельность Ваша в депутатском совете будет на красной дорожке, усыпанной розами, и под фанфары...
А под фанфары, по классику, можно тока загреметь...
pepetz 20 февраля 2018 | 18:06
@несёт лично мэр Сергей Собянин. @
Главное не чего несет, а куда.
vlad_sabbath 20 февраля 2018 | 18:11
БРАВО, ИЛЬЯ !!!
oksana63 20 февраля 2018 | 18:12
Начинается политический срач вместо работы.
alexeyn2 20 февраля 2018 | 18:12
Кому нужен такой Мэр? - он не может даже снег убрать. В отставку Собянина!