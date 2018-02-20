Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину

Яшин обвинил его в провале коммунальных служб в вопросе уборки столицы. В своем видеобращении политик подчеркивает, что последствия снегопадов до сих пор не ликвидированы, а выделяемые на дворников деньги разворовывается.

Яшин добавил, что за всё происходящее ответственность несёт лично мэр Сергей Собянин.