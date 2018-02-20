Федерация керлинга России решила запросить записи камер видеонаблюдения в Олимпийской деревне и гостинице в Японии для расследования дела Александра Крушельницкого. В заявлении ФКР говорится, что там спортсмены жили во время тренировочных сборов перед зимними Играми в Пхенчхане. В Федерации не исключают, что неизвестные могли добавить атлету мельдоний в еду. Одновременно ФКР направила заявление в Следственный комитет России.

Александр Крушельницкий невиновен, — уверен президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Сегодня официально стало известно, что обе допинг-пробы бронзового призера Игр в Пхенчхане Александра Крушельницкого показали положительный результат на наличие мельдония. Сам спортсмен принес извинения болельщикам и сказал, что никогда в своей карьере не пользовался запрещенными препаратами или нечестными способами ведения спортивной борьбы. Представители делегации олимпийских атлетов из России заявили, что концентрация запрещенного препарата в пробе Крушельницкого свидетельствует об однократном употреблении мельдония.