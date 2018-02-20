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17:02, 20 февраля 2018

Федерация керлинга России решила запросить записи камер видеонаблюдения в Олимпийской деревне и гостинице в Японии

Федерация керлинга России решила запросить записи камер видеонаблюдения в Олимпийской деревне и гостинице в Японии для расследования дела Александра Крушельницкого. В заявлении ФКР говорится, что там спортсмены жили во время тренировочных сборов перед зимними Играми в Пхенчхане. В Федерации не исключают, что неизвестные могли добавить атлету мельдоний в еду. Одновременно ФКР направила заявление в Следственный комитет России.

Александр Крушельницкий невиновен, — уверен президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Сегодня официально стало известно, что обе допинг-пробы бронзового призера Игр в Пхенчхане Александра Крушельницкого показали положительный результат на наличие мельдония. Сам спортсмен принес извинения болельщикам и сказал, что никогда в своей карьере не пользовался запрещенными препаратами или нечестными способами ведения спортивной борьбы. Представители делегации олимпийских атлетов из России заявили, что концентрация запрещенного препарата в пробе Крушельницкого свидетельствует об однократном употреблении мельдония.

Комментарии

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romashka__ 20 февраля 2018 | 17:09

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев пусть пишет благодарности Путину.

samakar2 20 февраля 2018 | 17:10

Представители делегации олимпийских атлетов из России заявили...

Так кто же им теперь поверит...

vezdehod 20 февраля 2018 | 18:08

Все камеры, как и на мосту Бориса Немцова, окажутся Нерабочими.

vata40 20 февраля 2018 | 17:17

Это бесполезно, анализ сфальфицирован на уровне лаборатории. ВАДу позарез был нужен скандал.

polsan 20 февраля 2018 | 17:29

.....Странная история. Зачем в керлинге принимать мельдоний, к тому ж когда можно на этом легко попасться?! Будем наблюдать! )

sbk 20 февраля 2018 | 17:37

Хотят летчика Волошина увидеть, адресно подсыпающего мельдоний?

xuato 20 февраля 2018 | 17:46

А зачем мельдоний для керлинга, ледяную лепешку толкать? Какая то ерунда.

seryj_wolk 20 февраля 2018 | 17:49

Местная полиция может дать конкретный ответ на конкретный вопрос, но вторгаться в приватную жизнь спортсменов всем желающим они не дадут. Портянки по этому поводу могут уже начать истерить!

koshkaedu 20 февраля 2018 | 17:52

Всегда встаёт вопрос: кому это выгодно? Путину это скорее невыгодно, чем выгодно.

marchuk 20 февраля 2018 | 17:54

Если в номер заходила горничная, можно дело закрывать )) Остается просмотреть камеру из штанов. Инфракрасную. Может разглядим, кто нам в штаны нагадил.

azrilev 20 февраля 2018 | 18:01

Тот, кто это сделал (подкинул мельдоний), уже давно вместе с МОК (возможно) уничтожил все следы. Надо было это делать как только появились подозрения. А теперь снова, благодаря неумелым действиям и неповоротливости руководителей нашей команды на Олимпиаде, мы все с вами оказались в очередной куче дерьма.

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