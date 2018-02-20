В Сирии было ранено как минимум несколько десятков россиян – это подтвердило Министерство иностранных дел

Сейчас пострадавшие граждане лечатся в клиниках.

В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями – с таких слов начинается официальный комментарий МИДа. Далее внешнеполитическое ведомство подтверждает, что в ходе недавнего военного столкновения было ранено несколько десятков россиян, которым помогли вернуться на родину, и определили в разные медицинские учреждения. Отдельно оговаривается, что российская армия в конфликте участие не принимала, как и не уточняется о каком именно конфликте идет речь.

Вероятно имеется в виду американский авиаудар, нанесенный 7 февраля в районе города Дейр-эз-Зор. По данным западных и российских СМИ тогда предположительно погибли наемники из ЧВК «Вагнер». Источники называли разное число погибших – от нескольких десятков до нескольких сотен. МИД прокомментировал эти сообщения только спустя неделю, подтвердив, что речь может идти о гибели пяти человек.

Смерть некоторых россиян подтвердили журналистам их родственники.