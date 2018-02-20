В Сирии было ранено как минимум несколько десятков россиян – это подтвердило Министерство иностранных дел
Сейчас пострадавшие граждане лечатся в клиниках.
В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями – с таких слов начинается официальный комментарий МИДа. Далее внешнеполитическое ведомство подтверждает, что в ходе недавнего военного столкновения было ранено несколько десятков россиян, которым помогли вернуться на родину, и определили в разные медицинские учреждения. Отдельно оговаривается, что российская армия в конфликте участие не принимала, как и не уточняется о каком именно конфликте идет речь.
Вероятно имеется в виду американский авиаудар, нанесенный 7 февраля в районе города Дейр-эз-Зор. По данным западных и российских СМИ тогда предположительно погибли наемники из ЧВК «Вагнер». Источники называли разное число погибших – от нескольких десятков до нескольких сотен. МИД прокомментировал эти сообщения только спустя неделю, подтвердив, что речь может идти о гибели пяти человек.
Смерть некоторых россиян подтвердили журналистам их родственники.
Комментарии53
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mas_mas 20 февраля 2018 | 18:01
Нам не привыкать. После Великой отечественной каждые десять лет по пять-шесть миллионов к погибшим прибавляли + 28 панфиловцев.
razval74 20 февраля 2018 | 18:02
Прописать всем мельдоний, все равно его теперь некуда девать.
darvag2 20 февраля 2018 | 18:06
ёпт! Их там нет!
hz6691 20 февраля 2018 | 18:11
Щас Захарова выступит с опровержением фейков от нашего МИДа
serg571 20 февраля 2018 | 18:12
В МИД поступила новая методичка.
zemljanka 20 февраля 2018 | 18:13
"Усложняя ложь, не сделаешь ее правдивей."
sharukin 20 февраля 2018 | 18:16
200 человек, это тоже несколько десятков. Очень обтекаемая формулировка.
denobenen 20 февраля 2018 | 18:57
Раненый это новое обозначение "груза 200".