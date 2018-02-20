В Бурятии СК проверит информацию о доме престарелых, где постояльцам давали снотворное, чтобы не ухаживать за ними

По данным местной газеты под названием «Номер 1», в пансионате «Суперстар», один из пациентов пожаловался, что в помещении наблюдается антисанитария, персонал употребляет алкоголь, а пациентов лишают еды. В администрации учреждения заявили, что пациент поступил в пансионат уже истощенным, а снотворное ему выдавали по рецепту.