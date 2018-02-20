В Бурятии СК проверит информацию о доме престарелых, где постояльцам давали снотворное, чтобы не ухаживать за ними
По данным местной газеты под названием «Номер 1», в пансионате «Суперстар», один из пациентов пожаловался, что в помещении наблюдается антисанитария, персонал употребляет алкоголь, а пациентов лишают еды. В администрации учреждения заявили, что пациент поступил в пансионат уже истощенным, а снотворное ему выдавали по рецепту.
Комментарии8
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abuvgrobu 20 февраля 2018 | 16:43
Нисколько подобной информацией не удивлен. Вполне в традициях наших так называемых "домов престарелых", "интернатов", "детских лагерей" и тому подобных заведений
padun 20 февраля 2018 | 16:55
abuvgrobu: Полностью согласен. В нынешних условиях главным лозунгом наших врачей вполне мог стать лозунг "Хороший пациент - мёртвый пациент". Ну до этого пока ещё не дошло. Пока................Так что в настоящее время действует лозунг "хороший пациент - спящий пациент"
max3446 20 февраля 2018 | 16:48
Холдинг «Российские космические системы»* развернет в Антарктиде новый наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе «Российских космических систем»
Это будет первый расположенный в южном полушарии центр Единой территориально-распределенной информационной системы. Его создание позволит существенно повысить оперативность доведения космической информации до потребителей.
Создаваемый в Антарктиде комплекс будет обеспечивать получение дополнительной информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и передачу ее в Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС. Это позволит оперативно освобождать бортовую память спутников, существенно увеличит площадь наблюдаемой поверхности Земли, суточные объемы получаемых данных и оперативность доставки информации ДЗЗ потребителям.
«Создаваемый в Антарктиде наземный комплекс обеспечит прием и регистрацию информации от российских и зарубежных спутников ДЗЗ.
Слава России, слава Путину!
diximania1948 20 февраля 2018 | 17:07
max3446: И что: в Антарктиду всех обитателей домов престарелых отвезут?
igor20012 20 февраля 2018 | 16:49
У меня приятель тоже пожаловался на руководство, ему дали снотворное, после которого он не проснулся.
qwerty44444 20 февраля 2018 | 17:06
"У меня приятель тоже пожаловался на руководство, ему дали снотворное, после которого он не проснулся
Видишь, пожаловался - и ему помогли, ему ведь стало лучше? Мораль- жаловаться не нужно, нужно самому улучшать.
lew_usow 20 февраля 2018 | 17:43
Может это просто таблетированные скрепы, а народ зазря в панику?
xuato 20 февраля 2018 | 17:58
Хорошо, что давали не зарин с дихлофосом. Должны работники ДП как и ДАИшники в церковь обязательно ходить и по выходным, без подписи батюшки зарплаты не выдавать.