«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Овечкин, Джон Карлсон и Евгений Кузнецов. У хозяев шайбы забросили Скотт Уилсон и Эвандер Кейн. В следующем матче «Вашингтон» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Баффало» на выезде встретится с «Детройт Ред Уингз».