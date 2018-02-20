«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Встреча, прошедшая в Баффало, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Овечкин, Джон Карлсон и Евгений Кузнецов. У хозяев шайбы забросили Скотт Уилсон и Эвандер Кейн. В следующем матче «Вашингтон» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Баффало» на выезде встретится с «Детройт Ред Уингз».
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