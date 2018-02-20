Причиной обрушения стен в трех частных домах в Махачкале стали проводившиеся поблизости земляные работы при строительстве многоэтажки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Дагестану. Инцидент произошел накануне вечером. Жильцы были эвакуированы. Всего в пострадавших домах проживали 26 человек, в том числе 9 детей. Часть людей заселили в гостиницу, остальные разместились у родственников.

По данным МЧС, остается угроза обрушения стен в оставшихся трех хозяйствах. К ликвидации последствий происшествия привлечены 32 человека и 10 единиц техники.