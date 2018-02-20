Ростовский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор местному жителю, который взорвал соперника
Ростовский областной суд рассмотрит апелляцию на приговор местному жителю, который в борьбе за сердце женщины взорвал соперника. В апреле прошлого года прохожему в Ростове-на-Дону оторвало кисть руки и пальцы на другой руке, после того как он попытался проверить лежавший на тротуаре возле лицея бесхозный фонарик, который оказался бомбой. Кировский районный суд установил, что это было намеренное покушение на жизнь, и приговорил мужчину к 11,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 150 тысяч рублей. Защита обжаловала приговор.
Комментарии3
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bozk 20 февраля 2018 | 05:13
Аллах Акбар. Бум
pushok1971 20 февраля 2018 | 05:24
Холоп повредил холопа - 11,5 лет. Боярин УБИЛ холопа - повышение по службе и награждение...
superkievlyanin 20 февраля 2018 | 05:45
pushok1971: а где взрывчатку то взял?
ах\. дааа.... Это же Ростовская область: там страсть как много отпускников военных, заблудившихся бурятов и шахтеров с комбайнерами что проезжали на Донбасс и могли в спешке что-то из рюкзачков своих потерять...