Мосгорсуд рассмотрит жалобу племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга на отказ удовлетворить иск к ФСБ

Мосгорсуд рассмотрит жалобу племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга на решение Мещанского суда, который отказался удовлетворить иск к ФСБ. Мари Дюпюи требовала предоставить информацию о судьбе ее дяди. Шведский дипломат, спасший жизнь десяткам тысяч будапештских евреев в последний год Второй мировой войны, был арестован советскими властями в 1945 году. По официальной версии российского правительства, он умер в 1947-м в Лубянской тюрьме от инфаркта миокарда. Однако другие заключенные утверждали, что видели Валленберга или слышали о нем в 1950-е годы в других тюрьмах.