Пять комплектов медалей разыграют сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане

Определятся олимпийские чемпионы в фигурном катании, биатлоне, шорт-треке, лыжном двоеборье и фристайле. Также состоятся квалификационные матчи плей-офф в мужском хоккейном турнире. Во встрече команд Словении и Норвегии определится соперник российских хоккеистов по четвертьфиналу.

В 04:00 мск стартует произвольный танец у фигуристов. После короткого танца олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место.