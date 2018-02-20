Пять комплектов медалей разыграют сегодня на Олимпийских играх в Пхенчхане
Определятся олимпийские чемпионы в фигурном катании, биатлоне, шорт-треке, лыжном двоеборье и фристайле. Также состоятся квалификационные матчи плей-офф в мужском хоккейном турнире. Во встрече команд Словении и Норвегии определится соперник российских хоккеистов по четвертьфиналу.
В 04:00 мск стартует произвольный танец у фигуристов. После короткого танца олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев занимают шестое место.
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