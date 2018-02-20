Дональд Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов

Он составляется на основании опросов американских политологов. Всего в плебисците приняли участие 170 экспертов, сообщается на сайте организатора опроса Университета Бойсе. Согласно рейтингу, на первом месте оказался Авраам Линкольн, на втором — Джордж Вашингтон, а на третьем — Франклин Рузвельт. Предыдущий президент Барак Обама занял восьмое место.