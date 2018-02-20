Дональд Трамп занял последнее место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов
Он составляется на основании опросов американских политологов. Всего в плебисците приняли участие 170 экспертов, сообщается на сайте организатора опроса Университета Бойсе. Согласно рейтингу, на первом месте оказался Авраам Линкольн, на втором — Джордж Вашингтон, а на третьем — Франклин Рузвельт. Предыдущий президент Барак Обама занял восьмое место.
Комментарии7
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bozk 20 февраля 2018 | 04:16
И много ли современных американцев помнят жизнь при Вашингтоне и Линкольне ? Прикол, а не опрос
begly_ 20 февраля 2018 | 04:27
Как знать, через 200 лет и Трамп может оказаться на первом месте.
opiatnovyi63 20 февраля 2018 | 04:31
Трамп почти что наш президент..
dm_grishin Дмитрий Гришин 20 февраля 2018 | 04:35
политологов??? уж не тех ли кто предсказывал Хиллари "победу с большим отрывом"? =))
condor00 20 февраля 2018 | 05:07
dm_grishin: Да. Не знаю про американских, но нашим "политологам" и "специалистам", по масштабам развода, уличные напёрсточники не годятся в подмётки.
point3d 20 февраля 2018 | 04:37
Странно что божок Обама не занял первое место.
maverick60089 20 февраля 2018 | 05:20
Там всего семь мест было... .