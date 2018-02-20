Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис выступит с речью о будущем экономическом партнерстве Великобритании и ЕС
«Мы продолжим наш курс на высокие стандарты после того, как покинем Европейский союз», — говорится в проекте его речи, с которой, как ожидается, он выступит в Австрии. По словам министра, будущие соглашения, которые планируется заключить, не будут строить дополнительных барьеров и препон и будут призваны соблюсти интересы обеих сторон. Великобритания покинет ЕС в марте будущего года.
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