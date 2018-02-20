Родные и коллеги Елизаветы Глинки в день ее рождения почтят память доктора Лизы
Родные и коллеги Елизаветы Глинки в день ее рождения почтят память доктора Лизы, а также проведут благотворительные акции в помощь бедным и бездомным. На Новодевичьем кладбище пройдет панихида. Потом ее друзья, волонтеры, а также подопечные «соберутся в известном подвальчике на Пятницкой, где она работала», — рассказали ТАСС в фондах, которые продолжают дело безвременно погибшей благотворительницы. В акции памяти примут участие, в том числе сотрудники основанного самой Елизаветой Глинкой фонда «Справедливая помощь». Ожидается, что в день рождения Доктора Лизы ее супруг Глеб Глинка объявит о создании еще одного благотворительного фонда.
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hodak47 20 февраля 2018 | 04:52
Моя семья с вами!