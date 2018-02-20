В странах Африки растет число недоедающих людей
Этот показатель увеличился с 2015 по 2016 год с 21% до 23%, достигнув 224 миллионов человек. Об этом, как передает агентство Франс Пресс, заявил заместитель гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Букар Тиджани, выступая на конференции в Хартуме, посвященной проблеме голода и продовольственной безопасности на континенте. По его словам, продовольственная небезопасность усиливается по причине климатических изменений, природных катастроф и конфликтов в ряде стран, в частности, Сомали, Южном Судане и ЦАР. Вместе с тем, Тиджани обратил внимание на то, что в Африке наблюдается экономический рост.
Комментарии8
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svenik 20 февраля 2018 | 03:37
зато наши ерКрысы бульдозерами сыры и помидоры давят каждый день - бей своих...чтоб чужие боялись . стабильность епт... старики и инвалиды по мусоркам лазят.
igorrrpadlowitchs 20 февраля 2018 | 04:50
svenik: ну и слово выбрали'недоедающие'- я в детстве всегда недоедал, а мама говорила, что в тарелке лежит надо доедать! Почему не написать :голодающих?
tanyaya 20 февраля 2018 | 03:41
Кто бы озаботился тем, что в деревнях и сёлах России огромное количество постоянно недоедающих детей. Что от российских детей отказываются их чрезвычайно высокоскрепные российские матери и сдают их в детские дома и интернаты. Где в этих интернатах и детских домах этих детей продают в сексуальное рабство.
Хоть кто-нибудь этим озаботился?
Ау, дядя Вова! Спаси русских детей, плешивый ботоксный ублюдыш. На пятый срок попер, а в стране жопа всё крепчает и крепчает.
begly_ 20 февраля 2018 | 04:23
tanyaya: На пятый срок попер,///
На финише ему прийдется тянуть срок настоящий, первый.
archibald_dandy_esquire 20 февраля 2018 | 04:24
tanyaya:
Да, леди и сэры,
а в России всего 17% живут за чертой бедности.
Есть куда ещё расти - довести число нищих до 25%, то есть чтобы 1/4 часть населения РФ недоедала.
Как думаете - вполне реально за следующие 6 лет беспредела?
salut__521 20 февраля 2018 | 03:50
// В странах Африки растет число недоедающих людей//
А в путинском гадюшнике растёт число пережирающих миллиардерщиков. Так что баш на баш...
palmcoast___ 20 февраля 2018 | 04:16
У нас тоже негры недоедают.
kochar 20 февраля 2018 | 05:06
А количество миллиардеров то растёт.