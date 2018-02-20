// В странах Африки растет число недоедающих людей//

Этот показатель увеличился с 2015 по 2016 год с 21% до 23%, достигнув 224 миллионов человек. Об этом, как передает агентство Франс Пресс, заявил заместитель гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Букар Тиджани, выступая на конференции в Хартуме, посвященной проблеме голода и продовольственной безопасности на континенте. По его словам, продовольственная небезопасность усиливается по причине климатических изменений, природных катастроф и конфликтов в ряде стран, в частности, Сомали, Южном Судане и ЦАР. Вместе с тем, Тиджани обратил внимание на то, что в Африке наблюдается экономический рост.