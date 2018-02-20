Делом подозреваемого в употреблении допинга керлингиста Александра Крушельницкого займутся швейцарские адвокаты
Делом подозреваемого в употреблении допинга российского керлингиста Александра Крушельницкого займутся швейцарские адвокаты. Ранее они работали с российскими спортсменами, не допущенными МОК. Об этом сообщил первый вице-президент Федерация керлинга России Андрей Созин. Ранее ФКР попросил Следственный Комитет России начать расследование в отношении российского атлета.
Ранее стало известно, что его допинг-проба дала положительный результат на мельдоний. Результаты повторной пробы должны стать известны сегодня. По данным СМИ, она тоже положительная.
Комментарии1
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hodak47 20 февраля 2018 | 05:01
Керлингисту мельдоний нафиг нужен!Не верю комиссии...