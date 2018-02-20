Власти Японии намерены с детства просвещать подрастающее поколение о территориальных проблемах с Россией
Правительство планирует профинансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, чтобы они смогли издалека посмотреть на Курильские острова, пишет издание Japanese Times. По всему побережью построены смотровые башни, оборудованные специальной оптикой. Экскурсии включают и общение с бывшими жителями Курильских островов.
В этом году на программу выделено 10 миллионов йен (это более 5 миллионов рублей).
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
peresvet73 20 февраля 2018 | 03:20
Путин втихаря отдаёт китайцам в аренду на десятилетия, приграничные территории, тысячами гектаров. Безвозвратно, как он прощает всем кредиты, кроме своих - россиян.
salut__521 20 февраля 2018 | 03:37
Разумно. Детишки должны знать свои земли, оккупированные Россией, ибо оккупант не вечен, а родина, она навсегда.
r88w556xl4 20 февраля 2018 | 03:54
salut__521: А это на Россию Америка сбрасывала атомные бомбы или на Японию? И за что это было сделано? И почему японские острова стали вдруг после войны российскими, тебе невдомёк? Придётся, значит, вслед за Киевом, и Токио брать, чтобы агрессор вкусил наконец русского кулака по полной, как это всегда и было.
us101 20 февраля 2018 | 04:50
r88w556xl4: И вправду странно, Бомбу сбрасывала Америка, а острова оказались русскими!...
Африку, Восточную Азию и большую часть европы отвоёвывала фашизма Америка с союзниками, а пол европы акупировали русские и ни одной европейской страны американцам.
Может просвятите, молодой человек, как это так интерено у россии получается?
j_partizan 20 февраля 2018 | 04:38
salut__521:
Они бы лучше рассказывали своим детям о преступлениях их предков и о том, кто на самом деле сбросил на них атомные бомбы.
salut__521 20 февраля 2018 | 05:04
j_partizan: ну кто-то сбросил атомные бомбы, чтобы прекратить мировую войну, а кто-то под атомный шумок захапал без сопротивления чужие острова...
point3d 20 февраля 2018 | 04:43
salut__521: Учитывая зверства японцев в времена ВОВ, пусть скажут спасибо что их вообще не стерли с лица земли.
point3d 20 февраля 2018 | 04:41
Курильские острова это военный трофей взятый у союзников нацистов.