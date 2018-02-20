Власти Японии намерены с детства просвещать подрастающее поколение о территориальных проблемах с Россией

Правительство планирует профинансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, чтобы они смогли издалека посмотреть на Курильские острова, пишет издание Japanese Times. По всему побережью построены смотровые башни, оборудованные специальной оптикой. Экскурсии включают и общение с бывшими жителями Курильских островов.

В этом году на программу выделено 10 миллионов йен (это более 5 миллионов рублей).