Директор Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова задержали в аэропорту Шереметьево

Об этом написал в Twitter глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, сотрудники полиции действовали по той же схеме, как с Кирой и Русланом: сначала полный таможенный досмотр, а потом — поездка в ОВД (в какое пока не известно). «Предъявляют организацию митинга 28 января, статья 20.2», – написал Волков. В беседе с РБК он уточнил, что ФБК уже ищет адвоката. По его словам, в аэропорту вместе с Рубановым была его жена. Она также сообщила о задержании супруга, опубликовав в Twitter фотографию в момент задержания.

30 января юрист ФБК Иван Жданов сообщил о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова. Позднее суд приговорил их к пяти и восьми суткам административного ареста.