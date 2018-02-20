Директор Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова задержали в аэропорту Шереметьево
Об этом написал в Twitter глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, сотрудники полиции действовали по той же схеме, как с Кирой и Русланом: сначала полный таможенный досмотр, а потом — поездка в ОВД (в какое пока не известно). «Предъявляют организацию митинга 28 января, статья 20.2», – написал Волков. В беседе с РБК он уточнил, что ФБК уже ищет адвоката. По его словам, в аэропорту вместе с Рубановым была его жена. Она также сообщила о задержании супруга, опубликовав в Twitter фотографию в момент задержания.
30 января юрист ФБК Иван Жданов сообщил о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и ведущего «Навальный Live» Руслана Шаведдинова. Позднее суд приговорил их к пяти и восьми суткам административного ареста.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
niknik 20 февраля 2018 | 03:22
Ну так пора сажать на 30 суток, чтобы выборы были без Навального. Как сам и Алексей ранее предупреждал. Сегодня-завтра и его свинтят.
"Папа" трусит. ))
captain_ 20 февраля 2018 | 03:41
В ЕС вырос спрос на автомобили Lada русского производителя «АвтоВАЗ».
Отмечается, что в январе 2018 года по объему реализации в ЕС Lada обошла Chevrolet, Lamborghini, Maserati, Bentley и Bugatti.
Забыл добавить: об этом сообщает гебельс-раша-газета "Известия"...
tanyaya 20 февраля 2018 | 03:54
Не, ну правда, зачем расследовать процветающую педофилию в детских казённых учреждениях? Зачем? К чему? Вот и дядя Вова подтвердит, что маленькие ничейные мальчики предназначены только для сексуальных утех. Это, типа, для них норма.
Гораздо важнее задержать кого-нибудь из ФБК Навального. Ведь они под дядю Вову роют. И возможно отроют то, что и дядя Вова любит (во всех смыслах) маленьких мальчиков (во всех смыслах).
alexakimfaa 20 февраля 2018 | 04:25
Позор этой воровитой и брехливой "вертухали"!.. Несменяемый уже 18 лет "царь",Конституцию попрал, и хочет пожизненно остаться..Поэтому и лютуют его опричники,фабрикуя всё новые и новые дела против оппозиции......
halifax 20 февраля 2018 | 04:38
Надо было огородами пробираться.
"Нормальные герои всегда идут в обход"
i_one_off 20 февраля 2018 | 04:47
Кто может задержать директора Фонда борьбы с коррупцией?
Только борцы за коррупцию.
hodak47 20 февраля 2018 | 04:55
У вашего властителя - понос спинного мозга. Он болен...