Олимпийский чемпион Игр в Сеуле, метатель молота Сергей Литвинов-старший умер на сборе в Сочи

Смерть произошла внезапно, когда он ехал на велосипеде после тренировки. «Машина скорой помощи, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики. 23 января экс-спортмену исполнилось 60 лет.

Помимо золотой медали на Олимпийских играх-1988, в активе Литвинова-старшего две победы на чемпионатах мира, а также серебро Олимпиады-1980. Ему принадлежит действующий олимпийский рекорд. По завершении спортивной карьеры Литвинов-старший стал тренером. Он работал с сыном — Сергеем. В 2013 году Литвинов-младший стал чемпионом России в метании молота.