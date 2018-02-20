Олимпийский чемпион Игр в Сеуле, метатель молота Сергей Литвинов-старший умер на сборе в Сочи
Смерть произошла внезапно, когда он ехал на велосипеде после тренировки. «Машина скорой помощи, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти», — сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики. 23 января экс-спортмену исполнилось 60 лет.
Помимо золотой медали на Олимпийских играх-1988, в активе Литвинова-старшего две победы на чемпионатах мира, а также серебро Олимпиады-1980. Ему принадлежит действующий олимпийский рекорд. По завершении спортивной карьеры Литвинов-старший стал тренером. Он работал с сыном — Сергеем. В 2013 году Литвинов-младший стал чемпионом России в метании молота.
Комментарии4
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ed10075 20 февраля 2018 | 02:23
Прекрасно помню его выступления на соревнованиях. Большой был спортсмен.
Земля ему пухом и вечная память.
ostapbey 20 февраля 2018 | 03:05
ed10075: не замы ли орденоносца России Родченкова готовили его к "большому" спорту??
Те замы, которые тоже скоропостижно скончались. Правда после ПРОБЕЖКИ всего лишь..
Даже..
dunai10 20 февраля 2018 | 03:47
ostapbey: не замы ли орденоносца России Родченкова готовили его к "большому" спорту??
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Вы, похоже не в своём уме? Григорий Родченков только в 2005 году стал исполняющим обязанности директора ФГУП «Антидопинговый центр», а 6 июля 2006 года решением специальной комиссии Федерального агентства по физкультуре и спорту РФ (Росспорт) был назначен директором этой организации.
ostapbey 20 февраля 2018 | 03:02
на велосипеде??
А ведь слухи о мельдонии и ядро обгоняют..
Со скоростью звука.
Даже..