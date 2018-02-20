Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство»

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство». «Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?» — написал глава Белого дома в твиттере.