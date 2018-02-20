Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство»
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил «российское вмешательство». «Обама был президентом до самых выборов в 2016 году и после. Так почему он ничего не сделал с российским вмешательством?» — написал глава Белого дома в твиттере.
Комментарии4
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liquidsky__ 20 февраля 2018 | 02:21
Это намек, что раз уж Обама ничего не сделал, то делать было просто нечего.
wrongway1 20 февраля 2018 | 02:29
и в подъездах Обама тож...
opiatnovyi63 20 февраля 2018 | 03:30
И этот всё свалил на Обаму! Точь -точь как и наша воровская власть!
r88w556xl4 20 февраля 2018 | 03:58
США стали напоминать Украину по своему политическому глуповатому истеричному цирку.