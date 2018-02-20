Группа «Онэксим» Михаила Прохорова договорилась о продаже 6% акций компании «Русал» консорциуму, который возглавляют компании Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. После совершения сделки им будут принадлежать 26,5% акций «Русала», то есть блокирующий пакет, пишут «Ведомости». Сумма сделки не называется.