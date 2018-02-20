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02:08, 20 февраля 2018

В Дагестане в результате взрыва газа в частном доме пострадали по меньшей мере два человека

Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС. Инцидент произошел в одном из селений Хасавюртовского района. Взрывом целиком разрушило дом. Пострадавшие госпитализированы. В МЧС отметили, что возгорания не было. В ликвидации последствий принимали участие 23 человека и восемь единиц техники.

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