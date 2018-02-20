Обрушение стен произошло в трех частных домах в Махачкале

Жильцы эвакуированы. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МЧС. По данным ведомства, остается угроза обрушения стены в оставшихся трех хозяйствах. В разрушенных домах проживали 26 человек. На время восстановительных работ их поселили в гостиницу «Ленинград» и обещали полностью обеспечить всем необходимым.