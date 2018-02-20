Обрушение стен произошло в трех частных домах в Махачкале
Жильцы эвакуированы. Об этом сообщается на сайте республиканского главка МЧС. По данным ведомства, остается угроза обрушения стены в оставшихся трех хозяйствах. В разрушенных домах проживали 26 человек. На время восстановительных работ их поселили в гостиницу «Ленинград» и обещали полностью обеспечить всем необходимым.
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ginbin_ 20 февраля 2018 | 02:52
Стены рушатся в Махачкале и не только, а реновация в Москве. Спасибо нацлидеру за заботу, все на выборы, чтобы будущие 6 лет прожить в последнем счастье с нашим вождём.