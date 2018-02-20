В Кизляре сегодня день траура по жертвам нападения на прихожан православной церкви

Сегодня же на территории храма Георгия Победоносца, где это произошло, пройдут похороны погибших. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев. Как пояснил «Медузе» настоятель храма Павел Каликин, эти люди «приняли мученическую смерть на территории храма», и есть разрешение, чтоб они были там похоронены. Напомню, в минувшее воскресенье по прихожанам, выходившим со службы, была открыта стрельба. Пять человек погибли, четверо ранены. Преступник был убит ответным огнем. Нападавшего звали Халил Халилов, ему было 22 года. По неподтвержденным данным, он был сторонником террористов «Исламского государства». СК не исключает версию теракта. У всех православных храмов в Дагестане выставлены наряды полиции.