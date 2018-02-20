Сборы фильма «Движения вверх» в России и СНГ превысили три миллиарда рублей

В нашей стране по итогам восьми недель проката сборы составляют около 2,9 миллиардов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Централ партнершип».

Ранее собрать в российском прокате более 3 миллиардов удалось лишь американскому «Аватару». Картина Джеймсома Кэмерона в формате 3D вышла в 2009 году.