Сборы фильма «Движения вверх» в России и СНГ превысили три миллиарда рублей
В нашей стране по итогам восьми недель проката сборы составляют около 2,9 миллиардов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию «Централ партнершип».
Ранее собрать в российском прокате более 3 миллиардов удалось лишь американскому «Аватару». Картина Джеймсома Кэмерона в формате 3D вышла в 2009 году.
Комментарии3
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hrenvam 20 февраля 2018 | 01:25
Смотря как считать...
pmasel 20 февраля 2018 | 01:46
Это же сколько у нас любителей баскета. Или про че там фильм.
orein51 20 февраля 2018 | 02:33
ну и что?