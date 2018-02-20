У Белого дома прошла акция школьников за ужесточение контроля за оборотом оружия. Несколько десятков подростков легли на тротуар, изображая погибших в результате стрельбы в школе во Флориде, сообщает Associated Press. Школьников поддержали родители и учителя. Ранее тысячи американцев вышли на протест против оружия.