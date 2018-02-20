У Белого дома прошла акция школьников за ужесточение контроля за оборотом оружия
У Белого дома прошла акция школьников за ужесточение контроля за оборотом оружия. Несколько десятков подростков легли на тротуар, изображая погибших в результате стрельбы в школе во Флориде, сообщает Associated Press. Школьников поддержали родители и учителя. Ранее тысячи американцев вышли на протест против оружия.
Комментарии2
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kaplan911 20 февраля 2018 | 01:58
В Дагестане тоже нужно провести такую акцию......
Под окнами Васильева.
maverick60089 20 февраля 2018 | 02:01
Своевременно! А то полиция отбирает оружие у бандитов, а самих бандитов отпускает до следующего раза. Идиоты