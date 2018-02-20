В Киеве сочли невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе
Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на востоке Украины, поскольку страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности, заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.
До этого президент России Владимир Путин говорил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Комментарии10
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nikitin43 20 февраля 2018 | 01:19
народишко лугандона никто не спросит , там полное счастье и выпал месячный запас манны небесной .
wrongway1 20 февраля 2018 | 01:33
nikitin43: там пришёл "руский мир"... местный народишко уже в А...УЕ от "рускага мира"
serhio_25__ 20 февраля 2018 | 01:34
nikitin43: Ооо, слова не мальчика, но кастрюльки. На Украине же це Уеропа и укров власть всегда спрашивает, что надо делать. А Порошенко постоянно отчитывается на майдане о своих действиях, как он и обещал это делать до выборах.
litovec55 20 февраля 2018 | 02:44
nikitin43: никто не спросит
По кастрюльке постучи, может сбудется!
serhio_25__ 20 февраля 2018 | 01:38
Что так, Лукашенко больше не добрый друг Парашки, который всегда готов помочь?
snips 20 февраля 2018 | 02:06
serhio_25__: не он лучший клиент цб рацеи ))) где мрот в два раза меньше моей дневной зп - вяликая страна хер поспоришь
litovec55 20 февраля 2018 | 02:42
snips: Неудачник,про зп не ври, если бы у тебя была хоть какая то зп то ты не кипел бы от ненависти и злобы, и не ошивался на российском сайте! Трепло.
snips 20 февраля 2018 | 03:28
не завидуй не по правславному это или все таки скрепно ?
solonko 20 февраля 2018 | 01:50
Если нельзя из НАТО, то нельзя и из ОДКБ - справедливо.
kaplan911 20 февраля 2018 | 02:07
\\......президент России Владимир Путин говорил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. \\
Агрессору - бери шинель и дёргай домой.
Пока не накостыляли. Хватит крови.
Инициатор этой бойни уйдёт, рано или поздно.
А нам жить дальше......в мире и согласии. И не только с братской Украиной.