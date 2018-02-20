В Киеве сочли невозможным размещение белорусских миротворцев в Донбассе

Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН на востоке Украины, поскольку страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности, заявила замглавы украинского МИД Елена Зеркаль.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск готов участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.