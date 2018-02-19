Журналист Леонид Парфенов запустил на ЮТьюбе еженедельное шоу

Первый выпуск посвящен коррупционному скандалу в Дагестане, годовщине смерти Александра Башлачева и книге Петра Авена о Борисе Березовском. Как пишет издание ТJournal, следующие выпуски будут сняты в Мюнхене и Нью-Йорке.