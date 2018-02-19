Журналист Леонид Парфенов запустил на ЮТьюбе еженедельное шоу
Первый выпуск посвящен коррупционному скандалу в Дагестане, годовщине смерти Александра Башлачева и книге Петра Авена о Борисе Березовском. Как пишет издание ТJournal, следующие выпуски будут сняты в Мюнхене и Нью-Йорке.
Комментарии3
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ivorytower 19 февраля 2018 | 17:34
Еще один "леонид" все о россиянах беспокоится.
electroknight 19 февраля 2018 | 17:40
Ура, он вернулся!
omantic 19 февраля 2018 | 17:43
Давно пора попрощаться с телевизором ! И Парфенов , в этой связи, сделал всё правильно !