Хоккеистки сборной России проиграли команде Канады со счетом 0:5
Это был полуфинал олимпийского турнира в Пхенчхане. Теперь наши спортсменки будут бороться за «бронзу» с командой Финляндии.
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Это был полуфинал олимпийского турнира в Пхенчхане. Теперь наши спортсменки будут бороться за «бронзу» с командой Финляндии.
Комментарии2
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macsimus001 19 февраля 2018 | 17:38
Какая боль, какая боль- пять ноль)))
alo0000 19 февраля 2018 | 17:38
Билеты пусть за свой счет покупают.