Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАДе

Водитель Форда открыл огонь из травматического оружия. Он ранил своего оппонента и скрылся. Как передает Водитель Форда открыл огонь из травматического оружия со ссылкой на полицию, инцидент произошел на 7-м километре Кольца. Нападавшего разыскивают.