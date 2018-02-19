Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАДе
Водитель Форда открыл огонь из травматического оружия. Он ранил своего оппонента и скрылся. Как передает Водитель Форда открыл огонь из травматического оружия со ссылкой на полицию, инцидент произошел на 7-м километре Кольца. Нападавшего разыскивают.
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gvs 19 февраля 2018 | 17:41
Дорожно-Транспортная Перестрелка )))
ze_danil 19 февраля 2018 | 17:42
Путин отметил, что "наш генный код" является "одним из главных наших конкурентных преимуществ в сегодняшнем мире — он очень гибкий, он очень устойчивый".
"Что же все-таки в основе наших особенностей — на мой взгляд, эти особенности, конечно, есть, и в их основе, на мой взгляд, лежат ценностные ориентиры. Мне кажется, что русский человек и, сказать пошире, — человек русского мира, он прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало, и поэтому русский человек, человек русского мира, обращен больше не в себя любимого, хотя, конечно, в бытовой жизни мы все думаем о том, как жить богаче, лучше, быть здоровее, помочь семье, но все-таки не здесь главные ценности, он развернут вовне", — подчеркнул Путин.