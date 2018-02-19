В банке ВТБ считают, что у торговой сети «Магнит» были проблемы с корпоративным управлением

Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на первого зампреда правления банка Юрия Соловьева. По его словам, в руководство сети продуктовых магазинов войдут новые независимые директора и менеджеры. На прошлой неделе ВТБ объявил о выкупе части пакета акций основателя «Магнита» Сергея Галицкого за 138 миллиардов рублей. Эта сделка позволит банку стать крупнейшим акционером компании.