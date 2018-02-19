В банке ВТБ считают, что у торговой сети «Магнит» были проблемы с корпоративным управлением
Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на первого зампреда правления банка Юрия Соловьева. По его словам, в руководство сети продуктовых магазинов войдут новые независимые директора и менеджеры. На прошлой неделе ВТБ объявил о выкупе части пакета акций основателя «Магнита» Сергея Галицкого за 138 миллиардов рублей. Эта сделка позволит банку стать крупнейшим акционером компании.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
commeilfaut 19 февраля 2018 | 17:40
Молчи, уж банк. Понимал бы чего в ритейле. Прощай. Магнит.
gvs 19 февраля 2018 | 17:44
А "Роснефть" скупает колбасные заводы )))