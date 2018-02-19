В Перми на Масленицу сожгли чучело с фотографией Григория Родченкова
Соответствующие снимки опубликованы в соцсетях. Григорий Родченков возглавлял Антидопинговую лабораторию в Москве. Его показания легли в основу обвинений против российских спортсменов.
Комментарии8
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needroid 19 февраля 2018 | 17:33
Очень эффективно!
ura_123 19 февраля 2018 | 17:46
needroid: А помните как несколько лет назад группировка "нашисты" запустили в продажу куклу Вуду,в комплекте шли иглы и фотографии оппозиционеров.
Старт продаж освещали центральные телеканалы
Когда думаешь что дальше уже некуда,всегда найдётся патриот с креативом)))
seryj_wolk 19 февраля 2018 | 17:33
Еще одно подтверждение, что рфия - страна дураков эдак на 86%.
cattt 19 февраля 2018 | 17:37
seryj_wolk: Вот и Вуду пришло на Рашу, раньше по фотографии лечили, теперь будут порчу наводить!
bozk 19 февраля 2018 | 17:34
Когда что то горит уровень патриотизма повышается. Мы в посёлке уже 4 год подряд жгем чучело обамыча
poluputing 19 февраля 2018 | 17:40
сожжение фоток врагов, готических башенок из веток, скульптуры из дерьма, Гоблин - владыка Крыма, Рамзан - почти владыка почти всего, разглагольствующий Гундяй, несчастный Лавров и несть числа прочим рассейским достопримечательностям. Оторопь берёт
nikto_nikak 19 февраля 2018 | 17:44
Это все экология....)))) В Перми все отравлено, вот и много неполноценных рождается....
klegg 19 февраля 2018 | 17:46
пермяки отличаются умом и сообразительностью