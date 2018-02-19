Президент Владимир Путин продлил на год амнистию капиталов. Документ опубликован на Портале правовой информации. Амнистию продлили с 1 марта этого года по 28 февраля 2019 года. За время ее действия граждане могут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной, административной и налоговой ответственности. Под амнистию также попадут счета в иностранных банках, если они были заведены до 1 января этого года.