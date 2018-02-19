Путин продлил на год амнистию капиталов
Президент Владимир Путин продлил на год амнистию капиталов. Документ опубликован на Портале правовой информации. Амнистию продлили с 1 марта этого года по 28 февраля 2019 года. За время ее действия граждане могут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной, административной и налоговой ответственности. Под амнистию также попадут счета в иностранных банках, если они были заведены до 1 января этого года.
Комментарии11
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matros__koshkin__12 19 февраля 2018 | 17:32
СПАСИБА ПУТИНУ ЗА ЭТА!!!!
evgolius7 19 февраля 2018 | 17:32
Это такая борьба с коррупцией.
Виктор Шендерович:
«Возвращение соотечественников» — и еще разок бабла на этом напилим!
cattt 19 февраля 2018 | 17:34
Свои то он надежно зарыл на оффшорах!
zhrv 19 февраля 2018 | 17:35
Столько граждан стали возвращать капиталы, что не управится со всеми к сроку?
gvs 19 февраля 2018 | 17:39
Кому я должен - я всем прощаю )))
alo0000 19 февраля 2018 | 17:42
Зазеркалье.
bozk 19 февраля 2018 | 17:43
Вернём лапти в родную гавань !!!
platonnekafrin 19 февраля 2018 | 17:44
Сначала МРОТ поднял с коленок, чтоб не сдох. Теперь страну завалит амнистированными триллионами. Видать, собрался править до холодного лета пятьдесят третьего...
aleks12 19 февраля 2018 | 17:44
Путин продлил на год амнистию капиталов
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похоже капиталы не хотят возвращаться в Россию
neyexo 19 февраля 2018 | 17:46
Амнистия не автоматом.
Кому простят, кому нет.
Кому простят, а потом передумают.
tks 19 февраля 2018 | 17:46
Мёртвому припарки!