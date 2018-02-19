Женская сборная России по хоккею проигрывает в полуфинале Олимпиады команде Канады со счетом 0:4
Идет 3-й период. Команда Канады ранее выиграла золотые медали на четырех последних олимпиадах и победила на десяти чемпионатах мира. Российские хоккеистки пробились в полуфинал Олимпиады впервые.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
marchuk 19 февраля 2018 | 17:08
Какэта?
patrik01 19 февраля 2018 | 17:25
Российские хоккеистки пробились в полуфинал Олимпиады впервые...
Красотки. Уважаю.
bozk 19 февраля 2018 | 17:11
Надо попросит следственный комитет расследовать как канадки победили
pontifig 19 февраля 2018 | 17:18
Лавров,ау!!!
ivan127_4 19 февраля 2018 | 17:23
Женская сборная России...
______
К сожалению на этих играх нет сборных России, ни мужских, ни женских. МОК запретил участвовать России в этих играх.
ebyvenediktova 19 февраля 2018 | 17:27
В России женского хоккея, а в Канаде женский хоккей профессиональный. Ну об чём можно говорить?
olenenok_zed 19 февраля 2018 | 17:30
Молодцы. отличный результат. )
в следующий раз попадут в полуфинал )
pulalala 19 февраля 2018 | 17:33
Во бабы-дуры.
Лучше бы сидели дома, солдат рожали.
clandestino 19 февраля 2018 | 17:34
Им же велели от ножа играть, а они от заточки. Прикольно слушать реплики наших комментаторов: всё правильно делают наши девочки, по-прежнему надёжно играет Александрова, гол, порядком попугали канадок, дальний бросок - всё верно, немножко не хватило, правильно - нельзя позволять канадкам, гол, и т д.
В итоге, не смотря на тот же счёт и судейское подсуживание канадкам наши хоккеистки сыграли значительно лучше чем в прошлый раз.
russsibiryak 19 февраля 2018 | 17:37
clandestino: Да никакого подсуживания не было, не надо пистеть. Ищите оправдание в других карманах!
clandestino 19 февраля 2018 | 17:46
russsibiryak: Ну как же не было? Сразу после матча российская атлетка жаловалась журналисту на подсуживание. Журналист тупой попался и вместо того, чтобы развить тему поинтересовался зачем, мол, канадкам подсуживать если они и так канадки? На что атлетка ответила, что сама удивляется.