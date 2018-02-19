Прокуратура Испании запросила 5,5 лет для депутата Госдумы по делу о «русской мафии»
Речь идет о единороссе Владиславе Резнике, которого вместе с предполагаемыми подельниками обвиняют в преступном сговоре и отмывании денег.
Российский депутат лично явился на заседание суда в Мадриде, где сегодня начался процесс по делу тамбовско-малышевской преступной группировки. Он в очередной раз отверг все обвинения и добавил, что доверяет испанскому суду и решил явиться, чтобы лично доказать свою невиновность.
Всего по делу проходит 18 человек. Обвинение попросило для разных фигурантов от 5 до 8,5 лет тюрьмы. Резнику грозит 5,5 лет со штрафом в 100 миллионов евро.
Слушания, как ожидается, займут около двух недель, передает РИА Новости. По версии обвинения, с середины 90-х годов выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем. Предполагаемые лидеры группировки – Геннадий Петров и Александр Малышев – находятся в розыске.
В качестве доказательства вины Резника были представлены его телефонные переговоры с Петровым, но адвокаты депутата утверждают, что на пленке звучит не его голос.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zapadnay 19 февраля 2018 | 17:07
Странно, сами отпустили Петрова, а теперь разыскивают...
starushko_ 19 февраля 2018 | 17:09
Как раз к следующим выборам Путина откинется.
nikitin43 19 февраля 2018 | 17:16
starushko_: может тоже как главный путриот свалит в испанию да и димон там с виноградником , будут испанию с колен поднимать ...
patrik01 19 февраля 2018 | 17:16
Прокуратура Испании запросила 5,5 лет для депутата Госдумы по делу о «русской мафии»...
Выдайте этого носатого урода Испании, обмажьте его дёгтем, вываляйте в перьях и выдайте на хрен.
dvch_nic 19 февраля 2018 | 17:24
patrik01: Вместе с Путиным? И руководвством ФСБ и СК в придвчу?
Владислав Резник, якобы использовался Петровым для назначения на "решающие посты" в российской администрации определенных лиц.
patrik01 19 февраля 2018 | 17:27
dvch_nic:
Вдул бы ему?
shai13 19 февраля 2018 | 17:32
patrik01: "носатого урода " выдавать не надо - читать не научился, только писать? - он сам явился. В розыске курносые Петров и Малышев. Давай обмажь, вываляй и выдай.
fmsf Герман Лукашин 19 февраля 2018 | 17:42
patrik01:
Тот крайне редкий случай, когда соглашусь Павликом.
dvch_nic 19 февраля 2018 | 17:20
zapadnay: Испанская пресса сообщает, что сегодня, 19 февраля, спустя девять с половиной лет на скамью подсудимых сядут лица, подозреваемые в связях с российскими ОПГ. Таков результат операции "Тройка", осуществленной испанскими правоохранительными органами в июне 2008 года.
"Начинается суд над 18 членами русской мафии, близкими к окружению Путина, а их главари тем временем остаются в бегах" - таков заголовок в El Mundo. Журналистка Мариса Рекуэро пишет, что это произошло "спустя 10 лет после того, как тогдашний судья Национальной судебной коллегии Бальтасар Гарсон разоблачил в Испании одну из крупнейших в мире русских мафиозных организаций - "Тамбовскую-Малышевскую".
Под судом находятся "предполагаемые советники и сообщники лидеров этой организации, которая действовала в Испании с 1996 года, им вменяются в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег. Собственно, единственные, кого не будет на скамье подсудимых, - Геннадий Петров и Александр Малышев, главари этой структуры", говорится в статье. Издание поясняет, что Петров и Малышев были арестованы в ходе операции "Тройка", а затем освобождены из-под стражи, оба находятся в бегах.
"Среди фактов, изложенных в судебных материалах, выделяется связь этой организации с представителями сфер власти, близких к российскому президенту Владимиру Путину. Прокуратура предостерегает о "крепких связях" Петрова "с политической, судебной и полицейской властью России", подчеркивая, что он "предпринимает шаги с самыми высокими административными инстанциями" (указывает на министров) и "имеет отношения с политиками и с лицами, занимающими государственные посты в России".
arye_11 19 февраля 2018 | 17:10
Тут было бы уместно вспомнить определение слова "мафия".
"Сращивание преступных элементов и государственных структур".
Все признаки налицо - бандит-депутат или если кому-то нравится больше, то так - депутат-бандит.
ivorytower 19 февраля 2018 | 17:19
arye_11: /Тут было бы уместно вспомнить определение слова "мафия". /
Слово то итальянское (Италия - это недалеко от Испании, специально для заблудившихся укропатриотов)
noxepy_1488 19 февраля 2018 | 17:11
Если русский фашизм такой же русский, как русская мафия, тогда ясно, почему он "страшнее немецкого".
arye_11 19 февраля 2018 | 17:16
noxepy_1488:
Не на то упор делаешь, на что надо делать.
Намекаешь, что "русский мафиози" с нерусской фамилией Резник, а намекать надо на то, что мафиози - депутат российской Думы.
noxepy_1488 19 февраля 2018 | 17:21
arye_11: Что-то я не припомню, чтобы мы пили на брудершафт, котик мой. Так же не припомню, чтобы я спрашивал совета. Неужто это был комментарий от махрового совка, который тычет незнакомым людям, и раздаёт дурацкие советы, когда его никто не просит?!! Вы чего?!!!
arye_11 19 февраля 2018 | 17:25
noxepy_1488:
А я чё...???
А я ничё.
Надавал хамовитому идиоту по щам, а ему, дысь, не пондравилось.
Ничё милок, ничё.
Раз надают, два надают, глядишь и попривыкнешь.
Потому как - не пиши чушь.
noxepy_1488 19 февраля 2018 | 17:31
arye_11: Вот так. Поскреби либерала - увидишь совка. Поскреби ещё - увидишь фашиста. Того самого, который страшнее немецкого.
matros__koshkin__12 19 февраля 2018 | 17:27
noxepy_1488: «Что-то я не припомню, чтобы мы пили на брудершафт»
Но как ты, нацистский ублюдок, у меня за щеку с проглотом брал многажды, ты наверняка помнишь. Скажешь нет?
antiputin_antifa 19 февраля 2018 | 17:11
Представляю сколько получит Путин, если "шестёрка" путинской банды Резник получит 5,5 лет!
Банду Путина - под Международный Трибунал!
ivorytower 19 февраля 2018 | 17:22
antiputin_antifa: Последняя надежда стремительно вымирающих и исчезающих, как явление «украинских патриотов» – это майдан в России. Больше им в этой жизни надеяться не на что. Поэтому они изо всех сил топят в соцсетях за Мальцева, Навального, Собчак, Гиркина (прикидываясь доярками из Краснодара, ткачихами из Иваново, самарцами, воронежцами, туляками, сибиряками и даже ненавистными им коммунистами). Правда, плохое знание русского языка, привычка к суржику и слова типа «Рашка», «Путлер» и «Масквабад» их выдают.
jacknichols 19 февраля 2018 | 17:13
"Наговариваете вы на нашу Думу. Грех это." (с)
gregor 19 февраля 2018 | 17:14
Можно посочувствовать Резнику ... он действительно не понимает ,почему он , в Думе все такие ,как я , так почему только я , недоумевает Резник .
Действительно .... ,почему только он ?
cobakin 19 февраля 2018 | 17:22
Врут ! Не может такого быть !
Чтоб Единорос и в тамбовской группировке состоял ?
Вы еще напишите что Путин там пахан и общак дома держит !
ematveev 19 февраля 2018 | 17:35
10 лет расследования - и прокуроры не могли провести экспертизу голоса? Блин, это же азы, как дактилоскопия, трассология и т.п.
Это все, что нужно знать о компетенции испанского "расследования".
pulalala 19 февраля 2018 | 17:36
Всё подделали.
Всё мухлюют.
Давят русских по всех углах. Сволочи.
ДОКОЛЕ !!!!