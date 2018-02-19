Прокуратура Испании запросила 5,5 лет для депутата Госдумы по делу о «русской мафии»...

Речь идет о единороссе Владиславе Резнике, которого вместе с предполагаемыми подельниками обвиняют в преступном сговоре и отмывании денег.

Российский депутат лично явился на заседание суда в Мадриде, где сегодня начался процесс по делу тамбовско-малышевской преступной группировки. Он в очередной раз отверг все обвинения и добавил, что доверяет испанскому суду и решил явиться, чтобы лично доказать свою невиновность.

Всего по делу проходит 18 человек. Обвинение попросило для разных фигурантов от 5 до 8,5 лет тюрьмы. Резнику грозит 5,5 лет со штрафом в 100 миллионов евро.

Слушания, как ожидается, займут около двух недель, передает РИА Новости. По версии обвинения, с середины 90-х годов выходцы из России отмывали в Испании крупные суммы денег, полученные преступным путем. Предполагаемые лидеры группировки – Геннадий Петров и Александр Малышев – находятся в розыске.

В качестве доказательства вины Резника были представлены его телефонные переговоры с Петровым, но адвокаты депутата утверждают, что на пленке звучит не его голос.